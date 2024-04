Porsche nečekaně žaluje firmu Singer, která dělá z jeho aut ještě úžasnější stroje. Proč, když ho to 15 let nechávalo chladným? před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Singer Vehicle Design

Za dekádu a půl v oboru si vydobyla skvělé renomé a zdálo se, že s Porsche je zadobře, však přímo automobilka začala Singeru dodávat motory. Porsche se ale něco znelíbilo a strůjce klasických aut osazených moderními vnitřnostmi žene k soudu.

Americkou společnost Singer vám asi nemusíme představovat, od svého vzniku v roce 2009 si stihla udělat jméno nejen mezi nadšenými automobilisty. Zaměřena je na historická Porsche 911, která osazuje moderní technikou i přepracovanou karoserií. Každý detail je upravován v souladu s touhami zákazníků, kteří mají navíc prakticky neomezený přístup do kalifornské továrny firmy. Opakovaně tak mohou sledovat, jak se zhmotňuje jejich sen. Taková péče o klientelu ale ve výsledku není zarážející, neboť Singer si své kreace cení na desítky milionů korun.

I přes nemalé částky ovšem firma v průběhu let získávala na stále větší popularitě, rozšiřovat se pak začalo i její portfolio. Porsche to všechno roky sledovalo mlčky, i když bylo jasné, že Singer na jeho jméně trochu parazituje. Jenže jeho auta byla tak obdivovaná, že jimi ve výsledku pomáhal umocňovat image samotné značky, a tak obě firmy žily ve vzájemné symbióze. Vlastně i víc než to, severoamerická divize Porsche začala před dvěma lety firmu Roba Dickinsona dokonce oficiálně zásobovat novými továrními motory. O to větším překvapením nyní je, že ta samá divize Singer žaluje, jak zjistili kolegové z Auto Evolution.

Důvod je nepřekvapivý - zneužití duševního vlastnictví Porsche v případě log a jmen samotné automobilky i jejího nejslavnějšího modelu 911. Když si uvědomíme, že Singer nedělá nic jiného, než s čím byl spojován patnáct lety, je krok automobilky z Zuffenhausenu velmi překvapivý, zvlášť v situaci probíhající obchodní spolupráce. Něco se ale zkrátka muselo stát, něco se muselo změnit, co nedovolilo vyřešit situaci v obchodní rovině.

Co to je, nemáme tušení, Porsche ani Singer zatím věc nekomentovaly. Možnosti jsou ale v zásadě dvě - buď se Porsche samo hodlá vrhnout na trh s tzv. restomody, tedy klasickými vozy osazenými moderní technikou, který poslední dobou bují. Konkurenci by v takovém prostředí nevítalo. Anebo prostě někomu z automobilky začalo vadit, co Singer dělá, neboť z image Porsche a jeho 911 jistě žije a insignie obou ikon používá stejně jako designové prvky. Vozy přitom prezentuje jako své vlastní a prodává je opravdu draho. Dokud to byl malý byznys, snadno se to přešlo, to ale dnes už neplatí.

Realitu ukáže až čas, ani bychom se ale nedivili, kdyby se zuffenhausenští prostě nechali inspirovat svými kolegy z Maranella, kteří jdou tvrdě proti komukoli, kdo se pomalu jen křivě podívá na vzpínajícího se koníka. Ti nemají problém žalovat ani své vlastní zákazníky. Dnešní době takový přístup snad i sedne.

Singer proslul modifikacemi klasických Porsche 911, která od roku 2009 osazuje moderní technikou. Od roku 2022 firmu oficiálně zásobuje pohonnými jednotkami severoamerická divize značky. Právě ta ji ale nyní žaluje za to, co dělá celých 15 let. Foto: Singer Vehicle Design

Zdroj: Auto Evolution

