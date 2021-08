Porsche začalo do nových aut montovat „falešné čipy“, konec krize je v nedohlednu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Existence tohoto problému je už chvíli dobře známá, má ale mnohem širší dopady, než se na první pohled může zdát. Reakce Porsche jen ukazuje, jak velká a momentálně neřešitelná potíž to je.

V posledních měsících se v automobilové branži o koronaviru již prakticky nemluví, místo toho vedoucí manažeři většiny značek probírají stále znovu jiné téma, a to nedostatek polovodičů. Situace totiž nabývá hrůznějších rozměrů než loni, kdy si příchod pandemie vyžádal několikatýdenní uzavření továren a showroomů. A jak se aktuálně ukazuje, imunní už není nikdo. Porsche oznámilo, že svá auta začíná vyrábět s „falešnými čipy“, tedy s méně schopnými a hodnotnými náhradami těch, které vozy měly dostat. A s nimi také dorazí také k majitelům.

Automobilka z Zuffenhausenu dodává, že tímto krokem nedojde k ovlivnění stěžejních funkcí. Nicméně i tak bude nutné počítat s tím, že ne vše bude fungovat tak, jak má. Porsche tedy zákazníkům bude dodávat tak trochu nehotová vozidla, u nichž ony „falešné čipy“ později nahradí skutečnými, schopnějšími. Jaká ovšem bude prodleva a zda dojde na kompenzace, již zuffenhausenští neupřesňují. Bylo by to sice záhodno, ovšem na druhé straně zákazníci možná ještě budou rádi, když dostanou vůz hotový na 99 procent než žádný.

Stejně tak ale ve výsledku bude z dané situace profitovat i Porsche. Je totiž třeba si uvědomit, že nedokončená auta bez čipů se začínají i výrobců hromadit, což sebou nese další náklady - nejen na zaparkování a uskladnění, ale také na převoz z továrny a zase zpátky. Tomu všemu se Porsche vyhne. A evidentně tak udělá jen dobře, neboť dle šéfa Audi Markuse Düsmanna má nedostatek čipů ovlivnit i celý příští rok. Přičemž je otázkou, zda se vše vrátí do běžných kolejí v tom následujícím.

Jak nicméně naznačuje Tom Blackie, šéf společnosti VNC Automotive, dopad stávajícího nedostatku čipů bude ještě dlouhodobější, než výrobci aut naznačují. Dle něj totiž současná situace přiměla i další výrobce, aby začali používat jednodušší čipy, neboť ty složitější se v mezičase staly více než 30krát dražšími. Problémem ovšem je, že pro automobily budoucnosti jsou potřeba právě ony složitější čipy. Ovlivněn tak může být veškerý následný vývoj.

„Obáváme se, že utrpí funkčnost aut, přičemž očekávání jsou vyšší než kdy předtím. Je nicméně možné, že některé systémy budou muset být uzpůsobeny jednodušším komponentům. V budoucnu ovšem nebudou schopné zvládnout obsloužit třeba příští generaci telefonů, protože ta již nebude uzpůsobena starým základům,“ vyjmenovává některé z hrozeb Blackie. Z jeho slov je přitom patrné, že ovlivněna bude funkčnost širšího okruhu věcí, jenž bereme jako samozřejmé.

Blackie mimo to naznačuje, že situaci příliš nepomůže ani budování nových továren, k čemuž přistoupil třeba Bosch. Dle šéfa VNC Automotive sice stěžejních komponentů na trhu přibude, ovšem jejich cena neklesne. Pokud vám tedy nyní připadá, že auta jsou již příliš drahá, pak za pár let asi budete v showroomech lapat po dechu. I to jen dokládá, že budoucí individuální mobilita již nebude pro každého.

Lze pak jen dodat, že VNC Automotive je jednou ze stěžejních firem v branži. Zaměřuje se na konektivitu a automobilové softwary, přičemž její produkty užívá více než 20 milionů aut od 20 automobilek včetně VW Group, Toyoty, Hondy či PSA. Jde tedy o klíčového hráče, který zcela jistě ví, o čem mluví. Pokud tedy toužíte po novém voze, jste v zapeklité situaci - ty stávající mohou být „ošizené“, ty budoucí narostou na ceně.

Foto: Porsche

Zdroj: Stuttgarter Zeitung, VNC Automotive

