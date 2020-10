Poslední auto s motorem 8,0 je jak zombie, nové se prodává i dávno po ukončení výroby 8.10.2020 | Mirek Mazal

/ Foto: Dodge

Jeho výroba skončila už v roce 2017, přesto v uplynulém kvartálu prodej nových kusů meziročně vzrostl. Pravda, šlo jen o dva kusy, u tři roky nevyráběného vozu může ale i to překvapit.

Slovem zombie označujeme oživlé mrtvoly, podobné příšery ale s trochou nadsázky najdeme i v prodejních statistikách některých automobilek. I když se dávno vytratily z výrobních hal a nabídek, dále se jako zázrakem prodávají coby nové vozy.

Už 8 let nikde nenajdete reklamní poutače na nový Lexus LFA, přesto si ho někteří kupují jako nový i takovou dobu od oficiálního konce produkce. Zájemci musí v tomto případě vynaložit hodně velké úsilí a možná ještě více peněz, aby Toyota uvolnila jeden z posledních skladových exemplářů, nicméně šťastlivec může prohánět zbrusu nového zombíka řvoucího do ulic atmosférickým desetiválcem spřaženým s technikou Formule 1.

Na nový LFA to bude chtít desítky milionů korun, ve statistikách se ale jako nově prodaný objevuje i jiný zajímavý stroj, který je též symbolem zřejmě nadobro skončené éry a vyjde jistě aspoň o trochu levněji, Dodge Viper. Ani ten v nabídce nových aut koncernu FCA dávno nefiguruje, neboť jeho výroba skončila v srpnu 2017 kvůli jeho obtížné přizpůsobitelnosti novým regulacím vyžadujícím použití hlavových airbagů. Přesto se i nyní, tři roky poté, vesele prodává dál s pomyslnou nulou kilometrů na tachometru.

Vyplývá to z prodejních statistik Dodge, v nichž figuruje pět nově prodaných aut za rok 2019 a další dva jen za poslední letošní kvartál. Loni touto dobou automobilka prodala jediný nový kus, takže tu máme meziroční nárůst prodejů o 100 procent - kdo jiný se něčím takovým může v letošním roce pochlubit?

Dobře, to žertujeme, přesto je to pozoruhodný fakt svědčící nejspíše o tom, že chytří dealeři, vědomi si definitivního konce tohoto monstra, pravděpodobně posledního produkčního auta s osmilitrovým motorem, si na sklad schovali pár kousků, aby je o pár let později prodali dráže než ve své době. Za jaké ceny míří do světa, není zcela jasné, bez obav ale sázíme na více než 90 495 dolarů (skoro 2,1 milionu Kč), kolik tento vůz stál jako nový v době, kdy se ještě vyráběl.

Verze ACR byla specialitou nabízenou v závěru éry posledního Viperu. Brutálně nejen vypadá, ale i jede, svého času na okruzích porážela i nejlepší Ferrari, McLareny a Porsche. Foto: Dodge

Zdroj: Carscoops

