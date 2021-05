Poslední limitka McLarenu je stále větší průšvih. Vyrobí se jí ještě míň, zkouší, co se dá před 5 hodinami | Petr Prokopec

Po léta se zdálo, že těm nejbohatším stačí nabídnout jakoukoli exkluzivitu a chytnou se na ní jako vosa na bonbón. V případě posledního limitovaného McLarenu to ale zjevně neplatí, firma opět snižuje produkci a přesto nabízí druhou verzi.

V posledních letech se doslova roztrhl pytel s nejrůznějšími limitovanými edicemi sportovních aut, které byly vesměs vyprodány dříve, než se samotný vůz stačil představit veřejnosti. Někdy se člověk až divil, jak málo stačí k vyšroubování ceny nějakého auta až do stratosféry - výrobci mohli nabídnout skoro cokoli, co si nebude moci koupit více než pár set lidí na celém světě a objednávky se jen hrnuly. Jenže jak každý z nás ví, se džbánem se dá chodit pro vodu jen do té doby, než se ucho utrhne.

Na vlastní kůži to poznává McLaren, který už v roce 2019 představil speedster jménem Elva. Z podstaty zřídkakdy použitelný model měl vzniknout v 399 exemplářích a bez ohledu na cenu se rychle prodat, ale nestalo se to a už ani nestane. Nejprve loni na jaře automobilka oznámila, že se rozhodla snížit produkci pouze na 249 kusů, a to údajně kvůli navýšení exkluzivity. Něco takového ale pět měsíců po debutu značce nejspíše nevěřil ani její největší fanoušek.

Už tehdy na tom McLaren nebyl nejlépe a taková zpráva se nehodila, od těch dob se ale jeho situace ještě zkomplikovala. Z bankrotové propasti ho nevytáhly ani 4 miliardy zajištěné největším investorem, a tak minulý měsíc musel prodat své výjimečné sídlo. Je jasné, že firma finančně strádá a více než co jiného by potřebovala prodávat auta. To se ale nedaří.

Dnes totiž Britové odhalili novou verzi Elvy, která je pro McLaren zjevně stále větším průšvihem. Zaujmout nově zkouší provedením, které oproti tomu výchozímu disponuje čelním sklem. Někteří zákazníci si prý stěžovali, že si ve voze přijdou být příliš vystaveni na odiv okolí, tak trochu „nazí”, což jim nebylo příjemné. Přidané sklo tento neduh řeší, přidává ale také hmotnost navíc - 20 kg navíc za sklo, stěrače, ostřikovače a stínítka nevypadá jako mnoho, ale u auta, které se pyšnilo suchou hmotností 1 300 kg i se systémem aerodynamického odvádění kolem proudícího vzduchu nad hlavy posádky, to není ani úplně málo. Vůz je tedy o něco pomalejší a s 815 koňmi zvládá zrychlit z klidu na dvoustovku za 6,8 sekundy místo dřívějších 6,7 s.

Co je zajímavé, ač vůz takto zkouší bojovat o nové zákazníky a může uspět, McLaren přesto rovnou dále omezuje výrobu. Podle malé noticky v závěru tiskové zprávy už nevznikne ani 249 kusů Elvy, ale jen 149. Tedy nevznikne... Nemá vzniknout, nikde totiž není psáno, že se alespoň tento počet podaří McLarenu prodat a číslo nebude muset být ještě jednou sníženo.

Je tedy v tuto chvíli otázkou, kolik zákazníků si tento vůz vůbec našel, když ani s odhalením nového provedení automobilka nedoufá, že by prodala byť 249 aut po celém světě. Že by zákazníci přestali věřit, že se McLaren ze současných problémů dostane? Možné to je, však objednávat si v takové situaci nový vůz za desítky milionů nemusí být úplně rozumné - bez zálohy to jistě nepůjde a ta se v případě bankrotu může stát nevratnou.

McLaren Elva se představil v nové verzi s čelním sklem. Přesto byla jeho omezená výroby po prvotním snížení o 150 kusů znovu omezena o dalších 100 kusů. O vůz není zájem, to je teď už naprosto jasné. Foto: McLaren

