Poslední novinka Dacie se ukázala v úplném základu. Je skoro nejdražší ze všech, přesto nemá ani dva stěrače

Skoro se divíme, že Rumuni tohle auto ve své nabídce tolerují. S hodnotami, na kterých roky staví svou image, má společného přesně jedno - vůbec nic. Poměr hodnoty a ceny je tristní.

Dacie po léta platily za nejlevnější auta na trhu, která vychází vstříc lidem toužícím obsloužit nejnutnější osobní mobilitu novým autem se všemi výhodami, které s tím souvisí. Asi to není cesta, kterou bychom se jako nadšenci vydali, ale za ceny klidně i pod 200 tisíc korun, za které se daly nové Dacie dlouho koupit, dávaly smysl. A i když dnes stojí citelně víc, konkurence je ještě o dost dražší, a tak v tomto ohledu mají i dnes rumunské vozy náš respekt.

Ani tedy nekřivíme ústa nad podobou nového Dusteru v úplném základu, je nám svým způsobem sympatický. Je to fantasticky oholené auto, do kterého si nemůžete pomalu ani nic přikoupit, bavíme se ale o už docela velkém SUV za cenu, za níž vám dnes třeba Škoda prodá leda základní Fabii s pár příplatky. To je prostě stále v pořádku, pohled na nedávno inovovaný model Spring ale takto smířlivý být nemůže.

Auto, které platí za jeden z nejlevnějších elektromobilů Evropy, se jako výhra nikdy nejevilo ani v této pozici, neboť se pořád prodávalo za sumy kolem půl milionu Kč. V novém zlevnilo, vaše může být od 419 900 Kč, ale je to málo? Stačila by o 10 tisíc korun vyšší cena, aby šlo o nejdražší Dacii v současném prodeji, i když se jedná o vůz, který svou dynamikou nevyrovná ani Škodu 120 a na dálniční stotřicítku se nerozjede nikdy, ani z kopce. To je vážně troufalá nabídka.

Navíc je třeba dodat, že zmíněná cena se pojí s úplně základním provedením, které je pořád stejně oholené. Dacia v Česku se Springem startuje u varianty Essential Electric 45, kdy nedostanete prakticky nic krom volantu a čtyř kol. A číslo 45 v označení verze neznačí ani kWh kapacity akumulátoru (v tom případě jde o pouhých 26,8 kWh, ekvivalent necelých 7 litrů nafty), ale maximální výkon elektromotoru. Co dál dostanete?

Skutečně skoro nic. Auto nepůsobí od pohledu až tak ošizeně, vnitřek skýtá aspoň elementární výbavu, krom elektrických oken a základního rádia ale nejsou na palubě prakticky žádné komfortní prvky. Vůz pochopitelně nepostrádá povinné záležitosti jako airbagy a některé jízdní asistenty, kde se ale mohlo šetřit, tam se šetřilo. Například dva stěrače jsou dvakrát dražší než jeden stěrač, a tak si čelní okno musí vystačit právě s jedním.

Dalo by se to snést, jít o vůz za 220 tisíc Kč, ale 420 tisíc? Za to už můžete mít Sandero TCe 100 Eco-G ve vysoké specifikaci, což je oproti Springu úplně jiné auto. Nejede 125, ale 183 km/h, ostatně má o 56 koní víc. Na jedno doplnění energie ujede až 769 km, nikoli 220, navíc ji nedoplňujete hodiny. Stovka za 11,6 sekundy místo 19 s zní raketově a byť výbava má pořád daleko k vyloženě bohaté, aspoň na dva stěrače se můžete spolehnout vedle klimatizace a spousty dalších vítaných prvků.

Inovovaný Spring je zkrátka na poměry Dacie velmi nezajímavou nabídkou a nedokážeme si představit, že by po takovém autě někdo z jejích typických zákazníků vůbec sáhl. A že by dokázalo oslovit jiné? Pochybujeme i o tom, poměr výkonu a ceny je velmi nepřesvědčivý.

Inovovaná Dacia Spring vstoupila do prodeje v základní specifikaci od 420 tisíc Kč. Dostanete za ně jeden stěrač a elektrická okna, to je v podstatě vše. Foto: Dacia

