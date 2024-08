Potvrzeno: Prodeje Mercedesu třídy S se zhroutily a polovina výroby bude zrušena, zaměstnanci si musí najít jinou práci dnes | Petr Miler

Dodavatelé automobilky oslovení německými médii hovoří o „katastrofě”, do té se ale Mercedes vědomě žene už roky. Také vrcholnou třídu S zanedbal, zákazníci ji dále nevnímají jako vrchol kvality a měřítko pro ostatní, podle čehož se také prodává. Bez prodejů pak není třeba ani výroba, proto takové omezení.

Už léta varujeme před tím, že slepá sázka na trhem nevyžádanou elektrifikaci se neprojeví jen tak, že automobilky nabídnou „něco navíc”, což vás nutně nemusí zajímat. Projevuje se také zaměřením pozornosti na jiný typ produktu, do kterého půjdou největší investice, kterému se budou věnovat ti nejlepší vývojáři, který budou testovat ti nejlepší tovární piloti, který si získá největší pozornost marketingového oddělení a tak podobně. Alternativy, které se rázem ocitnou na druhé koleji, tím nutě musí trpět.

Myslíte si ostatně, že by třeba Škoda tak odflákla nový Superb, kdyby svou budoucnost neviděla v úplně jiném autě? To samé lze říci o spoustě jiných vozů - Golf VIII je takový, jaký je, kvůli VW ID.3, nový VW Passat je takový, jaký je, kvůli VW ID.3, Ford v podstatě zapomněl na Fiestu, Focus i Mondeo kvůli autům jako Mustang Mach-E a Mercedes začal šidit téměř celé své portfolio kvůli modelům EQ. Tyto a další automobilky mohou tvrdit, co chtějí, ale jednoduše nejde nevidět, že svým spalovacím novinkám daly méně - a někdy opravdu hodně málo - s vidinou toho, že už jedou slepou ulicí a větší investice do nich se jim už nevrátí.

Být to tak, že elektrický pohon je nová, skvělá, jasně lepší věc, není o čem se bavit, ale tak to není. Je to - s mírnou nadsázkou řečeno - stará, přes 100 let marně kříšená slepá větev vývoje, která se nyní pokouší asi podesáté povstat z popela díky baterkám vyvinutým primárně pro notebooky, které v asi půltunové hmotě napodobují sotva 30kilovou palivovou nádrž. A to ani nemluvíme o tom, že stojí statisíce místo tisíců, vydrží okolo 8 let místo skoro věčnosti apod. Elektromobily mají své výhody, o tom žádná, tohle je ale tak brutální limit pro prodejnost, že si jen blázni mohli myslet, že s tímto pod taktovkou politického diktátu ovládnou svět.

Nestalo se to, neděje se to, většina lidí elektrický pohon po zvážení všech pro a proti odmítá a ona „slepá ulička” spalovacích aut najednou nekončí. Poznávají to prakticky všichni, Mercedes-Benz nevyjímaje, kterému tak nezbylo než otočit a investovat znovu do spalovacích aut. No jo, jenže to se projeví až za pár let, teď Němci hrají s kartami, které si rozdali o pár let dřív. A poznávají, že ze samých dvojek postupku nesloží. Tak jim nezbývá než v některých bitvách kapitulovat.

V té o zákazníka vedené třídou S firma právě utrpěla těžkou porážku, když potvrdila nedávné spekulace o zastavení poloviny výroby právě vrcholného eSka. A to zabolí. Jsem dalek toho být expertem na tento typ vozu, když mi ale lidé, kteří jej dekády kupovali, tvrdí, že už tento Mercedes nechtějí, protože je nekvalitní, bazíruje na nesmyslech a nikoli technické excelenci a ještě drahý, něco to znamená. Ostatně nejsou sami.

Někdejší ikona luxusních aut hlásí letos víc jak třetinový meziroční pokles prodejů, který se navíc postupem času zrychluje. A vážně se není čeho chytit, prodeje auta klesají na všech jeho klíčových trzích - v Evropě, v USA i v Číně. Není tedy nakonec překvapením, že ke zmíněnému zrušení poloviny výroby dojde - mluvčí automobilky pro kolegy z Auto News a jim spřízněný německý Automobilwoche potvrdil, že produkce eSka v Sindelfingenu bude dál probíhat jen na jednu směnu, neboť továrna je už měsíce nevyužitá kvůli prudkému poklesu odbytu.

Automobilwoche dále cituje jednoho z dodavatelů Mercedesu, který pro třídu S vyrábí interiérové díly, podle nějž je zrušení tak velké části výroby třídy S „katastrofa”, která ukazuje současnou kondici společnosti. Na jednosměnný provoz přejde Sindelfingen po letní odstávce a zaměstnanci si budou muset najít jinou práci v rámci struktur Mercedesu. Automobilka nyní přiznává, že pracuje na rozsáhlé modernizaci třídy S, která jí má vrátit atraktivitu. Ale bude to stačit?

Mercedes máme tendenci litovat, koho bychom také v jeho pozici litovat nechtěli, ale ruku na srdce: Nemůže si za to jen a pouze sám? Však si vzpomeňte, jak šéf vývoje automobilky ještě v roce 2016 říkal, že dřív umřeme my než spalovací motory. Mercedes věděl, že ve snaze přejít na elektromobily do roku 2030 sází na chromého koně. Přesto to udělal a všechno ostatní začal zanedbávat nebo dokonce devastoval. Teď sklízí bouři, kterou sám zasel.

Továrna Mercedesu v Sindelfingenu skutečně omezí svou produkci na polovinu. Tak velký je nezájem o ošizenou třidu S, která se tam vyrábí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

Petr Miler

