Potvrzuje se, co skutečně stojí za zastavením prodeje velkých motorů Mercedesu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Stejně tak je z následných kroků automobilky patrné, jak náhlý a nepromyšlený tento tah byl. Nabídka firmy od té doby opět doznala úprav, oficiální veřejné stanovisko máme čekat příští týden.

Minulý víkend jsme vás informovali o tom, že Mercedes okamžitě zastavil prodej aut s motory V8 a nedodá ani již objednané vozy. Prvotní stanovisko firmy k celé věci vyvolávalo dojem, že na vině je nedostatek komponentů, což spousta médií vzala jako fakt, my jsme to ale hned označili na nesmysl.

Nemáme dosud žádné věrohodné informace o tom, že by existoval komponent, jehož nedostatek by nastal tak náhle a zasahoval by specificky auta s motorem V8. Je tu řada dílů, která omezuje produkci různých aut a firmy si obvykle mají možnost vybrat, čemu dají ve výrobě přednost. Že by Mercedes za takové situace dobrovolně přestal vyrábět zrovna osmiválcové verze, které s největšími maržemi nabízí té nejprestižnější klientele? To je prakticky vyloučené - dělal by vše proto, aby právě ty udržel v prodeji a z nabídky vyřadil levné nízkomaržové varianty. Jako třeba Škoda.

Měli jsme tedy zato, že automobilku k vyřazení těchto motorů z prodeje přiměl fakt, že si spočítala, že pro letošek najednou nevychází s průměrnými flotilovými emisemi před pravidly EU či pravidly vlastními. A tak nezbylo než jejich prodej prostě omezit. Kdyby to proběhlo takto a dealeři by začali zájemcům říkat, že svůj vůz dostanou až příští rok, asi by si toho stěží někdo všiml, však je konec srpna. Tak to ale neproběhlo.

Mercedes „násilně” zastavil prodej naprosté většiny osmiválcových verzí, odstranil je i z německého konfigurátoru a dealery instruoval, že mají existující objednávky převést na šestiválcové verze a nebo je zrušit. Přesně to nám jeden z dealerů sdělil s tím, že se ještě o pár dnů dříve smál kolegům z dealerství Audi, že musí informovat zákazníky, že ke svým novým vozům dostanou kvůli nedostatku čipů nikoli dva, ale jen jeden plnohodnotný klíč...

Čekali jsme po tomto článku bouři reakcí Mercedesu - buď v tom smyslu, že to není pravda (ač by se později ukázalo, že je), nebo že věc podáváme způsobem, která pro automobilku nevyznívá dobře (i když jen uvádíme věci narovinu). Nestalo se nic z toho a dokonce i americká média, kde kauza začala, dodnes nemají přes žádosti o reakci ani potvrzení, ani vyvrácení toho, co se nyní traduje. Za celý týden. To ale neznamená, že se nestalo nic.

Jednak došlo ke změnám v evropských konfigurátorech, kam se většina osmiválcových verzí opět vrátila. Háček? Dodání v roce 2022, samozřejmě. Opravdu se divíme, že Mercedes vůbec nabídku omezoval, stejně jako se divíme, že někoho napadlo řešit staré objednávky jejich změnou nebo zrušením. Nové instrukce podle informací od dealera zní, že se dodání jen odloží, šestiválcové alternativy jsou tu pak pro ty, které nemohou či nechtějí čekat. Takto to přece Mercedes mohl řešit od začátku.

Druhou zajímavou vsuvkou, která potvrzuje fakt, že žádný nedostatek komponentů pro motory V8 neexistuje, je odpověď na „astoní otázku”. Britská automobilka Aston Martin, ve které Mercedes drží 20procentní podíl, totiž v několika modelech nabízí jen motory od Mercedesu-AMG, čtyřilitrové osmiválce biturbo. Kdyby Mercedes tyto agregáty skutečně najednou nemohl vyrábět, je Aston v pěkné bryndě, neboť mj. Vantage, DB11 či klíčové SUV DBX najednou nemůže vyrábět vůbec. To se ale nestalo.

„Aston Martin může potvrdit, že dodávky motorů od Daimler AG (v původním textu odpovědi bylo zmíněno 'Aston Martin AG', ale to je jistě překlep, taková firma neexistuje - pozn. red.) nejsou zasaženy,” stojí v reakci Astonu pro Car and Driver. Co více chtít? Kdyby Mercedes neměl něčeho dost, v prvé řadě to nedodá externím firmám, ne sobě samému. Dodávky zde nejsou problém, Němci prostě „honí emise”, jen je jim hloupé to říci otevřeně. Ovšem znovu Car and Driver už je též na stopě, když uvádí: „Změny v globálních emisních předpisech jsou pravděpodobně též příčinou.”

Je to zkrátka smutný příběh přeregulovaného trhu, jakkoli situace doznává jisté „normalizace” a podle dostupných informací můžeme v průběhu následujícího týdne očekávat oficiální veřejné vysvětlení. Že Mercedes omezil prodeje V8 v Evropě, už nás asi nepřekvapí, proč na tom ale trvá i v USA, je otázkou. I kdyby třeba chtěl spojit nutné s užitečným a zcela odstavit výrobu něčeho, co v Evropě prodávat de facto nesmí, aby vyřešil nedostatek komponentů pro jiné vozy, divíme se, že by sáhl zrovna po osmiválcích pro USA. Zatím nám jako odpověď dává smysl jen to, že si automobilka stanovila vlastní interní pravidla pro celý svět, která hodlá dodržet stůj co stůj.

Mercedesy s V8 už nekoupíte, třeba Aston Martin DBX s V8 od Mercedesu ale ano, německá automobilka je dál normálně vyrábí a Britům dodává. Co více chtít za důkaz, že zastavení prodeje osmiválcových modelů Mercedesu nemá mnoho společného s nedostatkem komponentů. Foto: Aston Martin

Zdroj: Car and Driver

Petr Miler