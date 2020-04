Prakticky každé moderní auto má dnes výbavu nebezpečnější než alkohol a drogy za volantem před 5 hodinami | Petr Prokopec

Samozřejmě záleží na řidiči, jak s touto výbavou zachází, ale to v případě alkoholu a drog platí též. Navíc je tu jeden podstatný rozdíl - používání Apple CarPlay či Android Auto za jízdy nikdo nezakazuje.

Není žádným tajemstvím, že alkohol ovlivňuje lidské chování. Jak moc a jakým způsobem, se člověk od člověka liší, nicméně za volantem lze počítat hlavně se zhoršením reakční doby. Pod vlivem tak snadno můžete třeba srazit člověka na přechodu, neboť jednoduše nestihnete zabrzdit, i když ho zaregistrujete včas. To samé platí i v případě drog.

Tato snad dobře známá fakta připomínáme kvůli nové studii, za kterou stojí britská charitativní bezpečnostní organizace IAM RoadSmart. Ta zjistila, že existují věci, které naše reakce zhoršují ještě více než alkohol či marihuana. Kupodivu se však nejedná o žádný dosud neznámý typ drog a jejich užívání je zcela legální.

Řeč je o funkcích Android Auto a Apple CarPlay, jimiž je osazen prakticky každý moderní automobil, pokud nemá tu úplně nejzákladnější výbavu. Tyto systémy se snaží být intuitivní a lze je ovládat i hlasově, jenže lidé, byť to někteří tvrdí, neumí dělat perfektně dvě věci najedou. Výjimkou jsou jen velmi zautomatizované procesy, mezi které patří třeba chůze. Zvládáme tak při procházce telefonovat, ovšem jen do doby, kdy máme pod nohama hladký a stabilní terén. Při skákání z kamene na kámen už to není to pravé ořechové.

Stejné je to i s řízením. Pokud zrovna hledáte ve svém hudebním archivu s pomocí hlasem ovládaného Apple CarPlay oblíbenou píseň a na známém úseku silnice se neděje nic neobvyklého, velmi pravděpodobně nebude mít vaše počínání žádný negativní důsledek. Ovšem pokud se mezi auty vynoří míč a za ním malé dítě, nebudete reagovat během zlomku sekundy jako typický soustředěný řidič. Část pozornosti si utrhl infotainment auta a mozku tak chvíli trvá, než přepne zpět.

O jakou dobu jde? Dle průzkumu se alkohol podílí na zhoršení reakční doby o 12 a marihuana o 21 %. V případě hlasem ovládané funkce Android Auto jsme ale již na 30 procentech a v případě Apple CarPlay ještě o 6 procent dále. Daleko horší situace však nastává ve chvílích, kdy obě funkce ovládáte na dotykové obrazovce multimédií. V takové chvíli totiž reakční časy narůstají o 53, respektive o 57 procent. Tedy o více než půlsekundu.

Na první pohled nemusí jít o nic hrozného, koneckonců během půlsekundy se toho nedá příliš udělat. Ovšem za volantem je čas vnímán o trochu jinak, neboť jen při rychlosti 50 km/h ujedete za onu půlsekundu téměř 7 metrů. I tak krátký časový úsek tedy může rozhodovat o tom, zda se problému na silnici vyhnete a nebo nikoli. Vlivem alkoholu či marihuany ve stejné chvíli ujedete navíc pouze 2 nebo 4 metry.

Lze už jen dodat, že studie probíhala při jízdě na simulátorech, přičemž testovaní řidiči nejprve absolvovali trasu standardním způsobem. Poté již měli začít ovládat různé funkce hlasem a posléze také na dotykové obrazovce. Překvapivě však v takové chvíli nebyli schopni ani vyrovnaného pohybu ve zvoleném jízdním pruhu. Lepších výsledků pak nebylo dosaženo ani ve chvíli, kdy se uživatelé Applu a Androidu věnovali pouze „svému“ systému.

Tím samozřejmě nechceme bagatelizovat efekt alkoholu či jiných omamných látek na řízení, usedat pod vlivem čehokoli podobného za volantem je nezodpovědné. Ovšem o poznání větší pozor byste měli dávat také na používání palubních systémů auta - i když jejich používání nikdo nezakazuje, neznamená to, že nejsou nebezpečné.

Britové zjistili, že reakční dobu více než alkohol či marihuana...



...zhoršují Apple CarPlay a Android Auto

Zdroj: IAM RoadSmart

Petr Prokopec