Prezident Tatarstánu nechtěně propálil další nový Moskvič, půjde o levného konkurenta Škody Karoq

Rusové zjevně budou dál topit pod kotlem své nabídky a k dosud potvrzeným novinkám přibude další, kterou nechtěně odhalil prezident Tatarstánu. Půjde o malé SUV ve stylu Škody Karoq.

Tatarstán je jednou z republik Ruské federace. Při rozloze 68 tisíc kilometrů čtverečných a nevelkém počtu obyvatel (3,7 milionu) se může zdát, že jeho význam pro Moskvu není velký. Jenže realitou je pravý opak, Tatarstán je vůbec nejbohatší ruskou republikou. Životní úroveň je tam zhruba čtyřikrát vyšší než ve zbytku země, za čímž stojí klíčová průmyslová odvětví. Mezi ně patří i výroba aut, třeba v Naberežnyje Čelnym má svou továrnu Kamaz. V Kazani, tedy v hlavním městě Tatarstánu, se pak vyrábí civilní letadla, bombardéry či vrtulníky.

Během uplynulých dní se z Tatarstánu vydala do Číny delegace vedené tamním prezidentem Rustamem Minnichanovem. Ten se i přesto, že je mu již 66 let, poměrně intenzivně věnuje autokrosu. Jako takový si tedy nenechal ujít ani návštěvu testovacího centra značky JAC Motors. Následně pak propálil informaci, která se zjevně ještě nějaký ten pátek neměla dostat ven. Zvláště když na vůz, o kterém se Minnichanov zmínil, není ukázán ve zrovna nejlepším světle.

Delegaci byl totiž předveden crash test kompaktního SUV S3, jenž měl činovníky z Tatarstánu zjevně ohromit. Když se nicméně zadíváme na záběry z testovacího centra, nemůžeme si nevšimnout neobvykle nízké rychlosti. Rozhodně nejde o padesátku, což je tempo, jakým proti zdi posílá auta organizace Euro NCAP. V takovém případě jde přitom o náraz celou přídí, v případě její 40procentní části pak rychlost narůstá dokonce na 64 km/h.

Stejné parametry jsou spojené i s čínskou verzí nárazových testů C-NCAP. Během nich měl JAC S3 získat pětihvězdičkové ohodnocení, neexistoval tak důvod, proč by jej čínská automobilka před zraky prezidenta Tatarstánu nemohla rozjet na vyšší tempo. Když se nicméně zadíváme na oficiální záběry crash testů, je evidentní, že jak při nárazu celou přídí, tak při jejím vyosení testovací figuríny narážejí do volantu a palubky větší silou, než by bylo milé.

Ale nespekulujme dále o tom, co se stalo, podstatné je, že Minnichanov po prezentaci poznamenal, S3 je dalším slibným dalším vozem znovuzrozeného Moskviče. O něčem takovém dosud nepadlo slova, nyní je tedy zřejmé, že portfolio tradiční ruské značky bude zakrátko čítat již čtyři vozy - vedle existujícího benzinového SUV, které vychází z JAC S4, a jeho elektrické verze, totiž na podzim dorazí také nový liftback. Ten je pro změnu modelem A5 Plus s jiným logem.

Dodejme, že model S3, který je velikostně téměř přesnou obdobou Škody Karoq, původně dorazil již do prodeje v roce 2013. O tři léta později se nicméně dočkal prvního faceliftu, o další tři pak ještě výraznější modernizace. Během ní se měnily oba konce vozu, v interiéru pak dokonce nezůstal kámen na kameni. Pod kapotou se nicméně nezměnilo nic, přední kola tedy nadále roztáčí 1,5litrová atmosféra naladěná na 109 koní. Tuto konfiguraci pak Rusové nejspíše dostanou beze změn.

V této verzi je JAC S3 na trhu od roku 2019. Dovážen je i do Ruska, kde jej lze pořídit již od 386 tisíc korun. Jako Moskvič ale nejspíše dorazí s nižší cenou. Foto: JAC

