Pro BMW konflikt na Ukrajině jakoby skončil. Svá auta v Rusku masivně zlevnilo, stojí o miliony míň před 11 hodinami | Petr Miler

Propuknutí konfliktu na Ukrajině způsobilo omezenou dostupnost nových aut zahraničních značek v Rusku, což se spolu s nejistotou okolo vývoje domácí ekonomiky a následným propadu kursu rublu podepsalo i na cenách stále prodávaných aut. BMW ale po třech měsících drahoty vrátilo ceny prakticky na původní úroveň.

Asi nemusíme připomínat, co se stalo letos 24. února a co vše to přímo i nepřímo způsobilo. Jedním z hlavních dopadů válčení na Ukrajině se stalo uvalení bezprecedentně rozsáhlých sankcí na Rusko, které téměř znemožnilo výrobu nových aut v zemi i jejich dovoz ze zahraničí. To logicky způsobilo omezení nabídky, a tak ceny dostupných vozů vystřelily rychle vzhůru.

Nebyl to ale jediný důvod, druhým byl rychlý propad hodnoty rublu. Ten ale díky řadě státních intervencí zažil neuvěřitelné zotavení a dnes se prodává dokonce ještě dráž než před vypuknutím konfliktu. Ceny zahraničních aut v zemi přesto dále zůstávaly na hodnotách, které naznačovaly, že jde o kurs spíše umělý než reálný, to ale dnes už neplatí.

Automobilky na změnu nezareagovaly hned, nikdo si ostatně nemohl být jistý dalším vývojem. BMW ale zjevně už nepředpokládá, že by se kurs znovu „splašil” a zdražení aut o desítky procent odpískalo. Koncem týdne tak ohlásilo změnu ruských ceníků o obdobné desítky procent a milionové sumy v korunách i rublech. Ceny se tak vrací prakticky na úroveň, která panovala zkraje roku, jako by už žádný konflikt nebyl.

Přesný přehled všech změn najdete níže, my dodáme, že jsme docela překvapeni. Kurs rublu to ospravedlňuje, to ano, nabídka nových BMW je ale v Rusku z podstaty dál omezená, pokud tedy Němci nenašli cestu, jak je do země dostávat jinudy. Asi jim ale stačí stále dostupné kusy vyrobené či dovezené dříve, které se za zvýšené ceny nedaří prodat. Pak by slevy byly nevyhnutelné.

Ceny padly opravdu výrazně, až o 3,45 milionu rublů v případě BMW M8 Gran Coupe, to je snížení předchozí ceny o více jak 20 %. Jak jsme ale již zmínili, podobné slevy se týkají prakticky všech modelů značky v Rusku, dostupné jsou prý stále všechny.

Změny cen nových BMW v Rusku platné od června 2022

BMW 2 Gran Coupe - od 3 380 000 rublů (-720 000 RUB)

BMW 2 Coupe - od 3 970 000 rublů (-900 000 RUB)

BMW 4 Coupe - od 4 450 000 rublů (-1 070 000 RUB)

BMW 4 Cabrio - od 5 000 000 rublů (-1 270 000 RUB)

BMW 4 Gran Coupe - od 4 550 000 rublů (-1 080 000 RUB)

BMW 5 - od 5 120 000 rublů (-1 260 000 RUB)

BMW 6 GT - od 5 990 000 rublů (-1 360 000 RUB)

BMW 7 - od 8 630 000 rublů (-2 020 000 RUB)

BMW 7 Long - od 11 090 000 rublů (-2 780 000 RUB)

BMW 8 Coupe - od 9 780 000 rublů (-2 180 000 RUB)

BMW 8 Cabrio - od 10 920 000 rublů (-2 480 000 RUB)

BMW 8 Gran Coupe - od 9 450 000 rublů (-2 140 000 RUB)

BMW X1 - od 3 280 000 rublů (-800 000 RUB)

BMW X2 - od 3 520 000 rublů (-830 000 RUB)

BMW X3 - od 5 320 000 rublů (-1 230 000 RUB)

BMW X4 - od 5 700 000 rublů (-1 300 000 RUB)

BMW X5 - od 7 190 000 rublů (-1 770 000 RUB)

BMW X6 - od 8 400 000 rublů (-1 950 000 RUB)

BMW X7 - od 9 350 000 rublů (-2 200 000 RUB)

BMW iX - od 9 580 000 rublů (-2 440 000 RUB)

BMW Z4 Roadster - od 5 110 000 rublů (-1 260 000 RUB)

BMW M3 Competition - od 8 900 000 rublů (-1 880 000 RUB)

BMW M4 Coupe - od 9 000 000 rublů (-1 960 000 RUB)

BMW M5 Competition - od 11 450 000 rublů (-2 540 000 rublů)

BMW M8 Coupe - od 14 570 000 rublů (-3 450 000 RUB)

BMW M8 Cabrio - od 15 550 000 rublů (-3 450 000 RUB)

BMW M8 Gran Coupe - od 13 980 000 rublů (-3 450 000 RUB)

BMW X5 M Competition - od 13 820 000 rublů (-3 030 000 RUB)

BMW X6 M Competition - od 14 150 000 rublů (-3 100 000 RUB)

Jedním z populárních aut v Rusku je sedan řady 5. I ten nyní zlevnil o více jak 20 %, nominálně jde o 458 tisíc Kč. Foto BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

