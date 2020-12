Prodej aut se na klíčovém evropském trhu drží, odbyt VW se ale drtivě propadá před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Výsledkem je pořád meziroční pokles, přesto jsou listopadové prodeje nových aut na klíčovém evropském trhu v Německu vyšší, než se očekávalo. Ne však pro každého, zejména VW si může jen lízat rány.

Blíží se konec roku, a tak i automobilky čeká finální bilancování. Příliš veselé ale kvůli koronaviru nebude - po jarní první vlně se Evropu postihla i druhá, podzimní, jež opět začala ovlivňovat prodej aut. Pochopitelně už ne tak razantním způsobem, jako tomu bylo v březnu, dubnu a květnu, kdy kromě showoomů byly zavřené i továrny. Ovšem ani tak nejde o veselé čtení, jak naznačují data z Německa za listopad.

Během jedenáctého letošního měsíce bylo u našich sousedů prodáno 290 150 nových aut, což oproti stejnému období loňského roku představuje pokles o 3 procenta. Je to lepší výsledek, než se čekalo, nicméně celkový letošní propad o přibližně 22 procent pochopitelně nenapravuje. Pozitiva navíc nelze čekat od prosince, kdy se Německo začalo postupně znovu uzavírat.

Špatně se ale nevede všem. Z domácích automobilek si v Německu polepšil hlavně Opel (+17,1 %), Audi (+3,1 %) a Mercedes (+0,5 %). Z těch zahraničních pak mohou slavit Fiat (+42,7 %), Toyota (+33,1 %), Renault (+29,2 %), Citroën (+28,6 %) či Škoda, která navýšila svůj tržní podíl na 5,9 procenta. A také Tesla, kterou bychom kvůli 500procentnímu nárůstu mohli považovat za skokana měsíce. Je to ale dáno hlavně tím, že loni za listopad neprodala v Německu téměř nic, a tak na tento výsledek letos stačilo jen 1 680 dodaných vozů.

Podíl elektrifikovaných vozidel na celkových registracích nicméně i tak výrazně narostl, a to na 20,5 %, zatímco loni se jednalo o 3,7 %. Je nicméně třeba dodat, že za tím stojí hlavně obrovské vládní dotace a pochopitelně rovněž změny v nabídkách výrobců, neboť ryze benzinové vozy v mnoha případech nahradily mild-hybridní, tedy vozy se stále hlavně spalovacími motory. Ty z prodaných elektrifikovaných aut tvoří spolu s dalšími hybridy většinu.

I tak je třeba říci, že ryze elektrická auta mají s 28 965 zářezy na pažbě za sebou velmi dobrý měsíc. Ani to ale nestačilo VW, který nabízí elektrických a elektrifikovaných aut stále více, k tomu, aby odvrátil hrozivý propad. Právě on se vedle Smartu (-49,2 %), SsangYongu (-48 %), Jaguaru (-34,8 %), Mitsubishi (-27 %), Alfy Romeo (-21,9 %), Seatu (-21,6 %) a Fordu (-15,8 %) zařadil mezi největší propadlíky, když vykázal 18,4procentní pád.

U německé prodejní jedničky to znamená pokles o více jak 10 tisíc prodaných vozů za jediný měsíc a VW je rázem s celým svým „lidovým” s prodeji překvapivě blízko číslům prémiového Mercedesu (51 087 vs. 32 869 aut). A ani on už s tím během posledního měsíce v roce nejspíše mnoho nenadělá.

Na závěr dodejme, že přes mohutné, statisícovými dotacemi na každý prodaný vůz uměle nafouknuté prodeje elektrifikovaných vozů, díky nimž je možné koupit třeba Renault Zoe (nikoli náhodou nejprodávanější elektromobil) téměř zadarmo, činí průměrné emise v Německu prodaných aut přesně 126,2 g CO2/km. To je výsledek za předposlední měsíc roku, kdy výrobci musí od ledna plnit (a za překročení platit) průměr 95 g/km u 95 % prodaných aut. A čtyři týdny před začátkem roku, kdy bude limit 95 gramů platný pro celé flotily prodaných aut. Jak nereálné cíle nastavené EU jsou, asi nemusíme opakovat.

VW zašel v elektrifikaci svého portfolia tak daleko, že i Touareg R je hybrid... Foto: Volkswagen



...a největší pozornosti se od něj těší elektrický model ID.3. Ani to ale nestačilo na to, aby na domácím trhu s masivním dotacemi podporovanou elektromobilitou všeho druhu zaznamenal za listopad jiný než prachbídný výsledek. Foto: Volkswagen

Zdroj: KBA

Petr Prokopec