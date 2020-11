Prodej českých vozů v Rusku výjimečně roste, hlavně díky autu, které tu nekoupíte před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jen auta značek s původem ve dvou zemích dokáží letos na ruském trhu růst. Že to je Čína, nepřekvapí, vedle toho se ale jedná i o Škodu. Její nový a u nás už nedostupný Rapid je tam totiž druhým nejprodávanějším autem evropské provenience.

Říci, že situace na trhu s auty je letos složitá, je velmi diplomatickým odrazem reality. Ve skutečnosti trhem zmítá chaos generovaný neustále se měnícími podmínkami danými přijímanými a odvolávanými opatřeními proti šíření koronaviru. Prodeje aut tak v průběhu času míří nahoru a dolů tak, jak situace dovoluje, celý letošní rok je ale možné hodnotit jediným slovem: propad.

Přes pozitivnější momenty už asi nic nezabrání tomu, aby byl letošní na naprosté většině významných trhů spojen s meziročními poklesy odbytu, které nezažily po dekády, leckdy od druhé světové války. Pohybujeme se v řádu desítek minusových procent napříč Evropou a velkou výjimkou není ani Rusko, třebaže je na tom relativně lépe než většina ostatních zemí (letos do října -12,1 %). Pohled na specifická letošní data vypíchnutá tamním Avtostatem ale ukazuje jednu pozoruhodnou věc - zatímco všechny ostatní velké automobilky krvácí, Škoda se směje a roste o 6 procent. A díky tomu drží nad vodou i Česko v přehledu vývoje prodejů podle země původu jednotlivých značek.

V tomto ohledu prakticky všichni trpí - Jižní Korea, Rusko i Japonsko coby tři nejvýznamnější země klesají dokonce rychleji než trh, okolo 15 %. Trochu lépe jsou na tom Němci (-6,1 %) a úplně nejlépe Číňané (+40,2 %), jejich celkové prodeje jsou ale pořád relativně malé. Česká republika roste pochopitelně o stejných 6 % jako Škoda, žádná jiná, alespoň z hlediska ruského trhu významná automobilová značka se z Česka neetabluje.

Co je pro nás pozoruhodnější, za tento velký úspěch vděčí Škoda i Česko hlavně autu, které se u nás prodávalo a už neprodává, méně náročným trhům ale zůstalo - Rapidu. Zatímco my jsme dostali místo něj vyspělejší, ale také o hodně dražší Scalu, Rusům a Číňanům zůstal relativně jednoduchý a pouze vizuálně faceliftovaný Rapid, který je Scale ve výsledku dost podobný.

Rapid je letos podle Avtostatu druhým nejúspěšnějším autem evropských značek na trhu, když se jej letos prodalo přes 24 tisíc kusů. Zaostává tak pouze za technicky spřízněným VW Polo (přes 41 tisíc aut), které se ovšem prodává celý rok. Rapid ze začátku ha trhu chyběl a svou pozici si vydobyl masivním úspěchem během posledních měsíců, kdy dalece překonává i jindy nejúspěšnější Octavii.

Rusové si díky Rapidu mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou od 847 tisíc rublů, tedy asi 247 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Je navíc třeba dodat, že i když si v Rusku vyhodíte z kopýtka a sáhnete po vrcholné verzi Style s motorem 1,4 TSI a automatem DSG se sedmi stupni, zaplatíte jen 1 264 000 rublů, to jest v přepočtu 369 tisíc Kč. Za to u nás pořád nekoupíte ani základní, více či méně oholenou Scalu 1,0 TSI Ambition (397 900 Kč).

Rapid je zkrátka auto pro krizi, spousta hodnoty za relativně malé peníze, to dnes v Česku nenabízí žádná Škoda. Tušíme, že automobilka by možná byla ráda, kdyby tu dnes Rapid dále prodávala - takové auto by si v těžkých časech zákazníky našlo a snadno by jím konkurovala značkám, od nichž cenově odskočila. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s jediným přijatelným motorem v aktuální nabídce (diesely jsou pryč), tedy 1,5 TSI, startuje na 457 900 Kč.

Na ruském trhu jdou prodeje aut ze z prakticky všech zemí výrazně dolů, Česko s Čínou jsou výjimkou. Škoda je pak jedinou z velkých značek, které rostou stejným tempem. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Avtostat



Za svůj úspěch vděčí hlavně novému Rapidu, který prodává jako housky na krámě. Při jeho parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

