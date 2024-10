Prodeje Alf Romeo jsou tak tragické, že je místy všechny překonává nevyráběné auto prodávané jen ze skladových zásob včera | Petr Prokopec

Alfa Romeo dál prokazuje image značky, kterou sice mnozí milují, jen málokdo ale chce mít něco společného s jejími auty. I když má v nabídce stále svěží a ve své podstatě atraktivní modely včetně nového SUV Tonale, v USA každý z modelů značky prodejně drtí i Chevrolet Camaro, který se od ledna nevyrábí.

Před pár měsíci šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares uvedl, že už není čas na sentiment. Pokud tedy některá z jím spravovaných značek nebude výdělečná, dojde k jejímu zaříznutí. O koho by mohlo jít, tehdy neupřesnil. Stejně jako je otázkou, zda se nakonec k tak odvážnému kroku opravdu rozhoupá. Pokud však ano, kandidátů na odstřel má mezi 14 spravovanými automobilkami hned několik. A Alfa Romeo bohužel patří mezi ně.

Italská značka totiž za prvních devět letošních měsíců v Americe prodala jen 6 826 aut. To je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pokles o 10 procent, data z třetího kvartálu jsou však ještě hrozivější. Na období od začátku července do konce září totiž připadá jen 2 049 registrací, načež tu máme dokonce 29procentní meziroční propad. A nebýt nového SUV Tonale, které šlo o 150 procent nahoru, byl by výsledek ještě tragičtější.

Taková Giulia totiž letos oslovila jen 1 724 Američanů, z toho 428 ve třetím kvartálu. Italský sedan je tak opravdu hodně zastíněn Chevroletem Camaro, který má na kontě 5 750 registrací od ledna do září, respektive 444 za třetí kvartál. Tento vůz tedy prodejně překonal nejen jednu každou Alfu, ale dokonce i libovolnou dvojici modelů značky. A to obzvlášť smutné, neboť výroba Camara v lednu skončila bez nástupce. Dealeři Chevroletu tak už jen vyprodávají sklady, přesto jsou úspěšnější než jich kolegové od Alfy Romeo.

Kolegové z Auto News naznačují, že důvodem může být špatný marketing. Zatímco v případě Ramu utratil Stellantis za reklamu a propagaci 124 milionů dolarů (cca 2,8 mld. Kč) a u značky Dodge dalších 32 milionů USD (asi 731,5 mil. Kč), v případě Alfy Romeo si vyhradil jen 3 miliony USD (cca 68,6 mil. Kč). Hůř tak vlastně na tom byl už jen Fiat, u kterého marketingová podpora elektrické verze 500e vychází na 2 miliony USD (asi 45,7 mil. Kč).

Opravdu by se ale něco změnilo, pokud by Stellantis za propagaci Alf utratil více peněz? Tím si nejsme úplně jisti, neboť aktuálně devět let starý sedan a osm let staré SUV nebyly prodejními zázraky nikdy a ani modernizace jejich odbyt nenakopla. Stejně tako Tonale se nezdá být tím hitem, kterým mělo být, což ukazuje i situace v Evropě. Podle statistik Dataforce Alfa Romeo na starém kontinentu za poslední evidovaný měsíc prodala pouze 858 kusů Tonale, což je o 45,4 % méně než loni. Giulia je se 181 prodeji o 47,9 % níže, pouze Stelvio si drží svou úroveň (602 aut) a celkovým číslům lehce přispívá i nový Junior (154 aut). Celkově je ale Alfa s 1 800 prodeji v celé Evropě o 29 % dole z roku na rok, ani to není dobré.

Je pak sice hezké, že ve vývoji jsou zcela nové modely, s těmi však nakopnutí prodejů též přijde jen těžko - Alfa Romeo totiž stále trvá na tom, že dostanou jen elektrický pohon. A i kdyby svůj názor přehodnotila, ještě nějakou chvíli zabere, než spalovací varianty dorazí do prodeje, přičemž tou dobou budou mít novinky punc obtížně prodejných elektroaut. Možná tak opravdu bude zakrátko nutné zamávat jak sentimentu, tak celé značce, jejíž prodej může být pro Stellantis tou nejvýhodnější operací, kterou s ní kdy udělá. Těšit nás může snad jen to, že v Česku se Alfě aspoň relativně daří - podle dat SDA se v Česku letos o 17,1 % výš než loni. Ovšem se 171 prodanými vozy.

Giulia má letos v USA na kontě 1 724 registrací, Stelvio pak 2 365. Lépe se tedy prodával i Chevrolet Camaro, který se přitom od ledna nevyrábí. A ani 2 737 prodaných kusů modelu Tonale nic velkého neznamená, zaříznutý pony car by prodejně překonal veškeré zámořské registrace prodeje libovolných modelů značky. A ani k tomu pokořit všechny její prodeje nemá daleko. Foto: Alfa Romeo

Petr Prokopec

