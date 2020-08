Prodeje aut Škody se drasticky propadly, nejvíce ale tam, kde to nikdo nečekal před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Asi jen blázen by si mohl myslet, že v současném chaosu se budou nová auta prodávat ve stejném tempu jako loni. Škoda tak nepřekvapivě není výjimkou, nečekaně nejhůře si ale vede v Číně.

Pokud jste se právě probudili z kómatu, máme pro vás špatnou zprávu. Svět zachvátila pandemie nového koronaviru, který na měsíce výrazně omezila ekonomickou aktivitu téměř na všech frontách. A je vlastně stále otázkou, co všechno ještě bude mít za následek. Ostatní asi dobře vědí, co se děje a že to bude mít neblahé následky na život nás všech. Svět se nezboří, to je pozitivní, před pár dny ohlášený propad americké ekonomiky o 33 procent ve druhém kvartálu - největší kdy zaznamenaný a mnohonásobně překračující stav, kterému jsme naposledy říkali „krize”, hovoří za vše.

Až na pár firem, které těžily či těží z jakési částečné digitalizace našich životů, dopadá zmíněné prakticky na všechny a výjimkou není ani český průmyslový klenot, automobilka Škoda. Ta ohlásila výsledky za první letošní pololetí, které jsou nepřekvapivě mnohem horší než ty loňské - prodej pouze 436 700 aut, o 31,3 % méně než loni, je bolavým faktem, stejně jako pokles obratu na 7,55 miliardy Eur. Co je pozoruhodné, Škoda přes tyto propady dokázala vykázat zisk 288 milionů Eur.

To je dobré, horší je pohled na některé detaily. Pokles prodejů v Evropě o 23,1 % na 181 700 aut je znovu relativně dobrý výsledek, tržní podíl škodovky díky tomu stoupl ze 4,3 na 5,2 procenta. Znovu relativní výhra, velmi špatné zprávy ale přichází z místa, kde to nikdo nečekal.

Doby, kdy škodovka nejvíc aut prodávala v Česku či kterékoli jiné evropské zemi, jsou dávno pryč, jejím hlavním odbytištěm je už po léta Čína. Právě ta se pro mnohé automobilky ukázala být spásou, neboť za Velkou zdí zatočili s koronavirem velmi rychle a pro značky jako Mercedes-Benz byl čínský trh jedinou útěchou ve špatných časech - jejich odbyt tam dokonce roste. Ne tak Škodě.

Mladá Boleslav hlásí, že v Číně poklesly její prodeje za první letošní pololetí o 39 procent na „jen” 77 400 vozů. To značí i jiné než „koronavirové” potíže s odbytem a do budoucna se to může ukázat pro Škodu mnohem větším problémem. Co ji zatím může těšit? Podle slov automobilky je to velmi drahý Kodiaq, který relativně táhl prodeje i finanční výsledky, bez něj by na tom byla mnohem hůře. Kdo by to byl řekl.

Jeden z nejdražších modelů v nabídce Škody, Kodiaq, je podle automobilky překvapivě tím, který táhl její prodeje v prvním letošním pololetí. Dolů je, znovu nečekaně, poslala hlavně Čína. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler