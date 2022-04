Prodeje aut v Rusku zkolabovaly mnohem víc, než se zprvu zdálo, Škoda padla až k samému dnu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Neobvyklý rozpor mezi čísly reflektujícími registrace aut a prodeji reportovanými samotnými automobilkami jen připomínají, jaký chaos v březnu v Rusku nastal. Prodávalo se zjevně vše, co se kde komu podařilo sehnat, sami výrobci ale hlásí masivní propady.

Včera jsme vám nastínili vývoj prodejů nových aut v Rusku v uplynulém měsíci, který se jako první časově překrýval se „speciální vojenskou operací” Ruské federace na Ukrajině. Čekal se výrazný pokles a data jej potvrzovala, propad o 43 procent ale nakonec nebyl až tak velký. Uvážíme-li, že prodeje v řadě evropských zemí padají o 10 až 20 procent z jiných důvodů, které Rusko nemíjí, pak by následky rusko-ukrajinského konfliktu a sankcí z něj plynoucích způsobily „jen” asi třetinový pokles. To by nebylo zase tolik.

Nešlo ale o tradiční oficiální data, nýbrž o čísla Avtostatu, která vzešla z dat o úředních registracích nových vozů. Nemáme důvod je zpochybňovat jako taková, obvykle jsou později zveřejňovaným prodejním číslům velmi blízká, to ale platí za situace, kdy nové vozy do země proudí obvyklým tempem. To se v březnu nedělo, a tak je mezi oběma čísly velký rozpor - neobvyklé procento registrací zjevně připadlo na vozy, které už se dříve ve statistikách tak či onak objevily.

Informace o prodejích reportované asociací AEB tak dávají docela jiný obrázek - jen 55 129 prodaných aut a meziroční pokles o 62,9 % resp. 93 547 prodaných vozů. To už je slušný masakr, jakkoli se ale konkrétní cifry liší, největší poklesy zasáhly přesně ty značky, které jsme zmiňovali včera. Akorát ještě víc.

Z významnějších značek nakonec klesaly všechny krom čínského Cheryexceedu (+63 %), zbylí čínští výrobci pak obvykle utrpěli relativně malé ztráty (např. Geely -14 %). Na opačném konci spektra pak ční VW a Škoda s největšími poklesy mezi automobilkami z pomyslné top 10. VW šel dolů o 74 % a Škoda o 71 % - to je jak přijít během jediného měsíce téměř o všechno. Dno je skutečně na dosah a bez dovozu i místní výroby si na něj Škoda téměř jistě sáhne, pakliže se geopolitická situace zázračně nezmění.

Tolik na upřesněnou po včerejších datech, která by jindy byla výmluvná, tentokrát byla ale příliš dalece nepřesná na to, abychom je nedoplnili o čísla AEB - nepochybně dávají jasnější obrázek. Co bude dál, je pořád stejnou otázkou - pakliže se něco nestane něco zásadně pozitivního, lze očekávat jak další pokles celého trhu, tak zejména přelévání zájmu ke značkám, které dále budou v Rusku působit. Číňané to budou skoro jistě, Korejci velmi pravděpodobně, levnější Japonci dost možná a domácí značky stoprocentně. Křišťálovou kouli ale nikdo z nás nemá a dramatické zvraty jakýmkoli směrem mohou přijít kdykoli.

Zdroj: AEB

Petr Miler

