Prodeje elektrických aut v Evropě se dál propadají, navzdory tomu, že celý trh míří k růstu | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Zdá se, že letošní rok skončí pro elektrická auta v Evropě v červených číslech, což je po letech pumpování miliard do nich a snaze ohýbat v jejich prospěch všechno, co ohýbat lze, vskutku pozoruhodné. Tržní podíl spalovacích aut se tak vrátil téměř k 87 procentům.

Je tomu už víc než 10 let, co jsme svědky historicky zatím posledního pokusu dostat do popředí elektrická auta. Kdyby se za tu dobu přirozeně propracovala tam, kde dnes jsou, můžeme jim vlažně zatleskat. Až na pár výjimek nelze hovořit o žádném velkém úspěchu, když třeba v Česku si letos dle dat SDA připisují 4,5 procenta tržního podílu, tohle je ale historicky relativně konzervativní prostředí a nějakých 12 let v něm není zase tak dlouhá doba. Jenže takhle to neprobíhá.

To, čeho jsme v posledních zejména čtyřech pěti letech svědky, je naprosto bezprecedentní snaha vnutit tento typ aut úplně všem. A nejde zdaleka jen o politiku, byť ta zejména v některých zemích hraje dominantní roli. Také většina automobilek se rozhodla zanevřít na všechno ostatní a investuje do vývoje téměř jen těchto vozů, elektromobily jsou také téměř výlučným předmětem jejich marketingových aktivit a způsob, jakým je v jejich prospěch manipulován veřejný prostor, je též nevídaný.

V tomto oboru se nikdy nejednalo v rukavičkách, působíme v něm několik dekád a známe to velmi dobře. Ovšem to, s jakou mírou arogance automobilky přistupují ke všem, kteří nepochlebují jejich nahým císařům, jak je bezdůvodně nálepkován každý, kdo nedrží ústa a krok, jak jsou využívány různé mechanismy k potlačování šíření sebevíce oprávněných negativních zmínek o těchto autech v online prostředí... Něco takového jsme skutečně ještě nepoznali.

Veřejná debata byla zkrátka přeskočena, zákazník byl vynechán, technická a ekonomická realita přehlédnuta, jde se jedním směrem s klapkami na očích ve stylu „kdo nejde s námi, jde proti nám”. Být po takové době popsaného zacházení s tržními mechanismy, médii i zákazníky svědkem výše popsaných prodejních výsledků je pro elektrická auta tristní. A jen to ukazuje, jak nekonkurenceschopné zboží to je. Jakékoli jiné z alespoň trochu rozšířenějších technických řešení by s takovou podporou po takovou dobu jasně ovládlo trh.

Ale to je Česko, v Evropě jako celku to přece bude jiné. Na jednu stranu je, ovšem fakt, že i nyní sledujeme marný pokus elektrických získat si přízeň byť jen šestiny zákazníků - navíc jakých zákazníků, bavíme se zcela dominantně o firemních nákupech s často zcela iracionální motivací - je pro elektromobily též tristní. A přesně ten dokladují aktuální data evropské asociace výrobců (ACEA) za prvních 10 měsíců letošního roku.

Samotný desátý měsíc nepřinesl nic převratného, byť lze kvitovat, že trh jako celek po delší době meziročních poklesů vzrostl z roku na rok o 1,1 procenta na 866 397 aut. A ani dnes probíraná elektrická auta nezaznamenala v zemích EU žádný průlom, když si našla 124 907 kupců, což je o 2,4 procenta víc než loni. Jejich tržní podíl tak nadále nedosahuje ani 15 procent (přesně jde o 14,4 %) a zájem o něj klesá v 17 z 27 zemí Unie. Onen drobný meziroční nárůst tak způsobilo zejména výrazné vzepětí prodejů v Belgii, která dneškem končí s dotováním těchto aut (i listopad tedy nejspíš bude silný), v Dánsku, kde jsou tyto vozy ohromně daňově zvýhodněny (o změně systému podpor ale nevíme) a v Nizozemsku, kde aktuálně došel letošní rozpočet na jejich dotování (a od příštího roku bude jejich provoz aspoň mírně zdaněn). Nebýt těchto anomálií (které dohromady znamenají přes 10 tisíc prodaných aut navíc oproti loňsku), je celý trh znovu výrazně dole.

Pár týdnů před koncem roku nás ale zajímá hlavně celkový letošní pohled, který je pro elektromobily ještě mnohem tristnější. Ačkoli celý trh roste o 0,7 %, prodeje elektrických modelů jsou meziročně o 4,9 % níž. Jejich tržní podíl se tak propadl o 8 desetin procentního bodu na 13,2 %. Jinými slovy - spalovací auta (protože všechno ostatní jsou dominantně spalovací auta a je od ACEA snad až zločin, že mezi hybridy řadí úplně všechno včetně mild-hybridů, takže už se ani nedozvíme reálné prodeje dieselů, které jsou dnes mild-hybridní z velké části) mají po všech těch letech obrovské manipulace s trhem, kdy si spoustu spalovacích aut ani nejde koupit (někdy už se dokonce ani cíleně nevyrábí), podíl téměř 87 procent na celkovém odbytu.

Když si k tomu vezmeme, co to udělalo s celým průmyslem, jak to nutně zmenšuje trh, a tedy i výrobu, jak to nahrává konkurenci, která by jinak konkurenceschopná nebyla, navíc se pro rok 2025 čeká další zhoršení, pak se můžeme ptát jen na jedno: Pokud tohle není další zřetelné selhání pokusu o nepřímé centrální plánování, co by jím mělo být?

I když se automobilky s elektrickými modely vyloženě podbízí a přiznaně je prodávají pod cenou jako Škoda svůj Elroq, což je navíc jen poslední drobná vrstva jejich protežování, jsou jejich letošní prodejní výsledky v EU vážně tristní. Foto: Škoda Auto

Zdroje: ACEA, SDA, Euro News

Petr Miler

