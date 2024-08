Prodeje elektromobilů Škody v ČR se propadly až k nule. Meziročně jsou o 67,5 procenta níž, každý z dealerů prodal 0,22 auta včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Doufáme, že Škoda v reakci na nastalý stav řekne něco jako: „Naše budoucnost je elektrická!” protože přesně po tom vývoj na trhu zjevně volá. Její elektromobily už v Česku nekupuje doslova skoro nikdo.

Při své poslední červencové „návštěvě” (pořád své rodné zemi říkám domov, jen nyní trávím většinu času v Nizozemsku) Česka jsem se zastavil u místního, řekněme „provinčního” oficiálního dealera Škody, jehož obchodní ředitel je mým dlouholetým přítelem. S ohledem na současnou atmosféru v oboru nemohu být konkrétnější, byl a je pro nás opakovaně zdrojem informací, jejichž zveřejnění si automobilka ne vždy musí přát.

Naše debata se logicky stočila i na elektrická auta, a tak jsem se zeptal na červencové prodeje obou verzí Enyaqu. A byla to rychlá slovní výměna:

„Prodali jste v červenci něco?” zeptal jsem se.

„Ne,” odvětil suše.

„Tak aspoň nějaká objednávka?”

„Žádná.”

„Tak aspoň poptávka, zájem?”

„Od soukromých zákazníků nula, přišel se zeptat jeden pán, co prodává elektrické koloběžky.”

Není to doslovný přepis, ale probíhalo to takto. Na jednu stranu nic až tak překvapivého, bavíme se o dealerství dost daleko od Prahy. Na tu druhou to ale není žádný „krcálek” a v minulosti aspoň se aspoň sem tam pár zájemců o některé z elektrických modelů objevilo. A co se neprodalo do Česka, prodalo se do Německa. V červenci z toho zjevně zbyla jen Sahara zmaru, a to je třeba říci, že elektromobily mají na showroomu vyhrazený docela velký prostor.

Pustil jsem to v mezičase z hlavy, včera ale Sdružení dovozců automobilů vydalo zprávu o červencových prodejích aut v Česku, které ukazují, že prodejní poušť v případě prodejů elektromobilů Škoda nezažívá jen u provinčních dealerů, ale v celé zemi. Měsíční prodejní čísla mapující celý trh přitom nejsou špatná, prodeje vykazují drobný meziroční růst a Škoda jako taková je s poklesem o 2,53 % v podstatě na loňské úrovni. Prodeje jejích elektromobilů jsou ale stručně řečeno na dně.

Česká automobilka totiž o letošním červenci prodala v celé zemi pouhých 39 elektromobilů. Třicet devět. Neděláme si legraci, je to přesně takhle málo - je to tak málo, že i BMW nebo Hyundai prodalo těchto aut víc, Mercedes jich prodal víc, MG jich prodalo víc, VW jich prodal víc, Audi jich... Ne, to zas ne, to prodalo rozkošných 6 aut. V rámci prodejů Škody je oněch 39 vozů nic, tržní podíl 7 promile, to je i pro skeptika neuvěřitelně málo. A meziročně to znamená pokles odbytu o 67,5 %.

Uvážíme-li, že škodovka má v Česku 174 dealerství, znamená to, že každý prodejce dostal do oběhu pouhých 0,22 auta. Je to prostě strašně málo, navíc lze očekávat, že většinu prodejů zajistilo pár dealerů, takže pro naprostou většinu to byla skutečně velká nula - i čistě statisticky by každý dealer takto čekal na prodej jednoho elektrického auta pět měsíců, v kontrastu s investicemi (i ryze českými, podívejte se na místní reklamy, vystavená auta na hokejových stadionech apod.) je to až šílený výsledek. A to škodovka nedávno Enyaq zásadně zlevnila, třebaže s pomocí velmi pochybné verze.

Je neuvěřitelné, že škodovka za tohoto stavu věcí dál sází vše na elektřinu, hlásá, že bude přicházet primárně s elektrickými modely apod. Prostě nevidí jinou budoucnost. Znovu se musíme ptát: Na základě čeho? Slepé víry? I kdybychom akceptovali, že svět není jen Česko, může si skutečně dovolit takto přistupovat k domácímu trhu, který je pro ni tím druhým největším na světě? Kam se ztratily věci jako zdravý rozum, logika, úcta k zákazníkovi? V rozhodování firmy nevidíme ani jedno z toho, už několik let.

Věříme, že tržní realita škodovku poučí a narovná, ale stejně nechápeme, proč tomu musí předcházet tak dlouhé období pokřiveného, všechny základní ekonomické poučky popírajícího jednání z její strany. Už jen to, kolik si za tu dobu udělala nepřátel - úplně zbytečně a pro nic. Tedy pardon, pro 39 prodaných aut za měsíc.

Škoda v červenci prodala v Česku 39 elektromobilů, budoucnost k její ryze elektrické budoucnosti je tak vydlážděna... Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoforum, SDA

Petr Miler

