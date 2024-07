Prodeje elektromobilů v Německu se drasticky propadají a bude ještě hůř, dosavadní čísla neříkají celou pravdu včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Vyplývá to z průzkumu německého sdružení automobilového průmyslu, který byl proveden mezi 348 dealery v zemi. Až ten ukazuje, jak dramaticky se propadl počet objednávek, které se do reálných prodejů teprve propíšou. Nejvíc prosperují benziny a diesely.

Hodnocení toho, jak se vyvíjí prodeje elektrických aut, se bude lišit podle toho, koho se zeptáte a na jaký trh se zaměříte. Jedno je ale jisté - reálný odbyt elektromobilů zůstává daleko za očekáváními těch, kteří s nimi spojili svou budoucnost. Výčet firem, které už přehodnotily své smělé elektrické plány, by dal na menší knihu, ostatně třeba kolegové z Jalopniku mu věnovali dokonce vlastní článek. A došli k seznamu 10 automobilek.

To je velmi výmluvný odraz reality, která se přesto někde nezdá být tak zlá, třeba u nás se podle dat SDA zvýšil tržní podíl těchto aut meziročně z 2,6 na 3,5 %. Je to skok z ničeho na nic, zvlášť s přihlédnutím k tomu, kolik let nás automobilky zásobují bombastickými zprávami o tom, co za nové „auto budoucnosti” vymyslely, a jak zarputile dělají první poslední, aby každá bašta kritického přístupu k věci skončila v plamenech. Ale růst to je.

Co růst rozhodně nepředstavuje, je vývoj v Německu. Tam už se nějakou chvíli prodeje elektromobilů hroutí měsíc od měsíce mj. kvůli tomu, že jim byla sebrána jedna špetka z komplexního balíku dotací, tedy umělé snižování kupní ceny pro koncové zákazníky. Mnozí čekali, že se situace brzy srovná a prodeje elektrických aut zamíří zase vzhůru - však jsou skvělá, nejlepší, výborně použitelná, levná, dlouho vydrží, no vážně, všichni to říkají. Ale nějak se to neděje. A jak nyní informuje rozsáhlý výzkum Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, německé asociace automobilového průmyslu, situace je ve skutečnosti ještě horší, než se z prodejních čísel zdá.

Možná si říkáte, že teď trochu přeháníme, ale poptávka po elektromobilech v Německu vážně dál padá volným pádem. Podle KFZ-Gewerbe se objednávky čistě elektrických aut ze strany soukromých zákazníků v první polovině letoška propadly o 47 % (!) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. S plug-in hybridy je to podobné (-37 %) a nedělejte si iluze, že to firemní zákazníci zachrání. Poklesy jsou mírnější (-41 % resp. -33 %), pořád jsou ale velmi dramatické. Vítězové? Benzin a nafta. Zájem o tyto vozy stoup mezi soukromými kupci o 24 % a mezi firemními o 20 %.

Podle KFZ-Gewerbe situace s objednávkami pro elektrifikovaná auta „vypadá bezútěšně” - to jsou slova této asociace, ne naše. Právě tato data totiž ukazují, kam se budou vyvíjet prodeje v dalších měsících, kdy tyto objednávky budou realizovány. Není to tedy tak, že by se situace obracela k lepšímu, dál se mění k horšímu, a to poměrně dramaticky. Poklesy počtu objednávek jsou zhruba dvojnásobné oproti dosavadnímu poklesu trhu. Něco samozřejmě mohou napravit prodeje zlevněných skladových aut, i tak ale zmíněná data jasně ukazují, kam se trh reálně vyvíjí.

Popsaný stav vyplývá z průzkumu, který pro KFZ-Gewerbe realizovala ZDK a který byl proveden mezi 348 prodejci aut mezi 14. červnem do 2. červencem 2024. Jde tedy o velmi široce pojatá a aktuální data. Ani vyhlídky do vzdálenější budoucnosti navíc nejsou pozitivní. Subjektivně očekávanou situaci s objednávkami za celý rok 2024 ve srovnání s rokem předchozím hodnotí u soukromých osob negativně 91 % respondentů - (63 % jako „velmi špatnou“, 28 % jako „špatnou“). A u plug-in hybridů situace není o mnoho lepší, s celkem 79 % negativní zpětné vazby (44 % „velmi špatná“, 35 % „špatná“).

Naopak opatrný optimismus je zřejmý v případě očekávání spojených s objednávkami vozidel s konvenčními pohony. V segmentu soukromých zákazníků očekává 7 % dotázaných prodejců automobilů „velmi dobrý“ a 32 % „dobrý“ vývoj objednávek u dieselových a benzínových vozidel ve srovnání do předchozího roku. Minimálně 38 % vidí situaci jako „neutrální“.

Výzkum byl ale ještě širší a dále se zajímal o to, jak by mělo být využité současné vysoké zdanění emisí CO2, které aktuálně míří na podporu oněch obtížně prodejných aut. Nejvíc respondentů se v tomto případě vyslovilo pro použití pro rozjezd syntetických paliv (38 %), což je též pozoruhodné vzhledem k tomu, jak malé pozornosti se toto řešení dostává. Šéf ZDK Arne Joswig k tomu proto dodává: „Potřebujeme další výrazný pokrok v otázce infrastruktury nabíjení a předpokládáme, že nové vozy se spalovacími motory budou moci být registrovány i po roce 2035, pokud budou poháněna klimaticky neutrálními e-palivy. Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nedávno vyslala tento signál. V silničním provozu nesmí být jen jedna cesta.” Dum spiro spero, chce se dodat, s „vysíláním signálů” ostatně máme své zkušenosti...

Auta jako VW ID.Buzz jsou od pohledu takový nesmysl, že se nezájmu o ně nelze divit. A jak je vidno, ani do budoucna nelze čekat před autosalony fronty na ně. Foto: Volkswagen

Zdroje: KFZ-Gewerbe, Jalopnik, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.