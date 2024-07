Tesla skrývá, jak prodeje jejích Modelů S a X padají k nule, boduje už jen s de facto jediným, 7 let starým autem před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Realita je tak mizerná, že ji automobilka raději zastírá, konkrétní data se ale dají různými cestami zjistit tak jako tak. Kam Tesla s portfoliem této „šíře” míří, je otázkou.

Tesla minulý týden zveřejnila svá prodejní čísla za druhý letošní kvartál a byla znovu červená jako znaky z registrační značky auta na hlavní fotce. Prodeje firmy se meziročně propadly skoro o 5 procent, ale protože výsledných 443 956 dodaných vozů bylo nepatrně víc než 439 302 aut, jejichž dodání bylo v průměru očekáváno analytiky, trhy na to komicky zareagovaly masivním růstem hodnoty akcií. Pomohl tedy i fakt, že automobilka vyrobila jen 410 831 aut, takže se zbavila i části dosud nechtěných skladových zásob, stejně jako prospěla pozitivní data spojená s byznysem okolo bateriových úložišť elektřiny, ale... Je to důvod k růstu ceny akcií o 26 % za jediný týden z úrovně, která byla sama o sobě nemístná?

Jak už padlo, je to úsměvné, tržní kapitalizace Tesly nemá dlouhodobě nic společného s faktickou realitou a žije jen z budoucích očekávání. Ta jsou opravdu silná, když firmě přisuzují 13krát vyšší tržní kapitalizaci než celému koncernu VW. Je ovšem otázkou, o co se vlastně opírají - Tesla nemá problém jen s aktuálními prodeji, má problém i s tím, že nemá co nového prodávat. A nevíme ani o ničem podstatném, co by bylo na cestě.

Celé prodeje firmy jsou postavené kolo Modelu 3 a odvozeného crossoveru Y. Jsou to prakticky stejná, jen v detailech se lišící auta, přičemž premiéra trojky se odehrála už v roce 2017. Celý klíčový byznys Tesly tak stojí kolem 7 let starého, jednou výrazněji faceliftovaného sedanu, který doprovází odvozený crossover, jenž se ani onoho faceliftu letos dočkat nemá. Zbytek pomalu nestojí za řeč a automobilka to ví, proto se také o prodejích zbylých vozů konkrétně nezmiňuje, jsou pro ni ve skupině „ostatní”. A spadají tam i Modely S a X - zřejmě proto, že jejich odbyt padá k nule.

Do této skupiny spolu s S a X spadají také Cybertruck a Semi, takže není snadné jednoduše poznat, kolik se čeho prodalo. Lidé z Electreku ale vypočítávají, že ve druhém čtvrtletí bylo dodáno 8 až 9 tisíc Cybertrucků, takže na Modely S a X zbývá asi 12 až 13 tisíc prodejů. To je zoufale málo, loni bylo za stejné období prodáno 19 225 kusů těchto vozů. A už to bylo málo, dnes jsme snadno o dalších 35 procent níž.

To jsou ale globální čísla, situace v Evropě je ještě horší. Máme přístup ke zdejším konkrétním datům JATO Dynamics, která hovoří o tom, že Tesla letos v Evropě dosud prodala pouhých 735 kusů Modelu S (-73 %) a 813 kusů Modelu X (-58 %). To už je opravdu skoro nic. A když si vezmeme, že Cybertruck odbyt firmy nespasí a v Evropě se ani prodávat nebude, tahač Semi na tom bude podobně, Model Y nedostal ani facelift a Modelu 3 nikdo neodpáře 7 let na křížku, co chce Tesla prodávat v době, kdy zájem o elektromobily obecně vázne a jen ohromující produkt by to dokázal změnit?

Odpovězte si sami, my bychom do této automobilky vlastní peníze opravdu neinvestovali. Ale tušíme, že to vás asi nepřekvapí.

Ani podivný rekord-nerekord Modelu S Plaid ze Severní smyčky Nürburgringu prodeje tohoto vozu nezachraňuje, ty se limitně blíží nule. Tesla to skrývá, ale neskryje. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Electrek, JATO Dynamics

