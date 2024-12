Prodeje nových aut v Evropě spadly do červených čísel, prodeje elektromobilů se meziročně propadají skoro o 10 procent před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Poslední týdny roku rozhodnou o tom, zda se celková bilance za letošek udrží aspoň mírně nad vodou, v případě elektrických aut už je ale dobojováno. Jejich prodeje i podíl na trhu jdou navzdory jejich extrémní umělé podpoře výrazně dolů.

Kdyby se jakékoli jiné dnes rozšířenější řešení pohonu aut dočkalo takové umělé podpory, jakou dnes požívají elektrická auta mj. skrze přerozdělovací mechanismy EU a rozličné státní manipulace s trhem navrch, naprosto ovládne prodejní tabulky. Jsme si jisti, že i kdyby mělo jít o dnes naprosto okrajová auta spalující LPG, budou s takovým větrem v zádech během relativně krátké doby dominovat trhu. Přirozený nezájem o elektrická auta je ale takový, že i když je na jedné straně někdo permanentně vytahuje k výšinám současně s tím, že všechno ostatní strhává k zemi, stejně zůstávají poraženými.

I to vyplývá z nejnovějších prodejních dat sdružení evropských výrobců ACEA, podle nichž se evropský trh s novými vozy jako takový spadl po říjnové stagnaci v listopadu do červených čísel. Celkem se na starém kontinentu prodalo za jedenáctý měsíc roku 869 816 nových osobních automobilů všeho druhu, což je o 1,9 procenta méně než loni.

Prakticky všechny významné trhy krom Španělska šly více či méně dolů, nejhorší bilance si ale připsaly Francie a Itálie s dvoucifernými procentními meziročními poklesy. V případě typů aut jsou ale poražení jasní, vlastně existuje jen jeden opravdu velký poražený, který se o celý ten pokles postaral - elektrická auta. Ta si našla v listopadu cestu už jen ke 130 757 kupcům, což znamená meziroční pokles o významných 9,5 procenta. Uvážíme-li, co všechno se dnes v automobilovém světě děje, je to skoro neuvěřitelně tristní výsledek a téměř jen sedminový tržní podíl.

Rozebírat jiné druhy pohonu a jejich úspěchy nemá smysl, neboť ACEA ve svých datech nerozlišuje mild-hybridy od hybridů, takže do jednoho pytle hází třeba i BMW M340d s Toyotou RAV4, což je z principu nesmyslné. Říci se tedy dá jen tolik, že ze všech nově prodaných osobních aut v listopadu 20204 v Evropě jich mělo asi 85 procent spalovací motor. Jasně mezi nimi umíme identifikovat jen plug-in hybridy s (opět klesajícím) 7,6procentním tržním podílem.

Pokud se podíváme na čísla za prvních jedenáct měsíců letošního roku, pak vidíme stále drobný nárůst (+0,4 procenta) díky 9,7 milionu prodaným vozům, který může špatný prosinec snadno obrátit v celkový pokles. V případě elektromobilů už je ale zřejmě dobojováno, neboť jejich prodeje za celý rok klesly oproti prvním jedenácti loňským měsícům o 5,4 procenta a jejich tržní podíl už se propadl jen na 13,4 procenta.

Nikdy jsme nečekali, že elektrická auta ovládnou trh, to patrně dobře víte. Že na tom ale na úsvitu další fáze jejich nepřímého nařizování takhle špatně, to by nás ani ve snu nenapadlo. Pro chytré by to byla slušná nápověda, co dál dělat, takoví ale dnes za nitky tahají jen velmi zřídka...

Jedním z velkých elektrických propadáků posledních měsíců je v Evropě Ford Mustang Mach-E. Jeho odbyt klesá meziročně asi o 60 procent, i když loni nestihl ani nikam vystoupat - i končící Focus se prodává skoro desetkrát lépe. Foto: Ford

Zdroj: ACEA

Petr Miler

