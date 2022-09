Prodeje nových aut v Rusku dál výrazně rostou, některé Lady jsou už dokonce zpátky „na svém” před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

S ohledem na pokračující deterioraci ekonomické situace v Evropě jsou to pro nás smutné zprávy, zavírat před nimi ale nemá oči. Navzdory masivnímu prvotnímu propadu se zdá, že se automobilové Rusko s řadou omezení zvládá průběžně vypořádávat.

Psát dnes cokoli o Rusku je píchnutím do vosího hnízda, tato země u nás své zaryté příznivce i odpůrce, kteří v jakékoli zprávě o tamním dění spatřují nějakou manipulaci. V tomto skutečně žádná není. Venku jsou první čísla o vývoji situaci na ruském automobilovém trhu z dílen tamního Avtostatu a jsou natolik zajímavá, že jejich zveřejnění nechceme ignorovat.

Zatím nejde o čísla ruské Asociace evropských podniků (AEB), která dříve byla považována za „oficiálnější”, ale od chvíle, kdy se z AEB stáhlo několik zahraničních automobilek (včetně jedné velké čínské) a v zemi panuje chaos ohledně toho, co vlastně do statistik započítávat, se jeví jako přesnější data o skutečných registracích nových aut na úřadech, s nimiž pracuje Avtostat. Ten na jejich základě konstatuje, že v srpnu se v zemi prodalo 42 593 nových vozů.

To je na Rusko obecně vzato málo, jde o pokles o 63 % oproti loňskému srpnu (dle stejných dat). Už to ale nejsou 80- až 90procentní propady z letošního jara a především jde o třetí měsíc, kdy odbyt meziměsíčně razantně roste - v květnu se v zemi prodalo 27 458 aut, v červnu 32 731 aut, v červenci šlo o 35 583 vozů a srpnový výsledek už znáte. Navzdory velmi omezené nabídce a relativně vysokým cenám se tak situace v zemi zřetelně stabilizuje.

Nejžádanějšími auty byly nepřekvapivě domácí Lady (15 737 aut), které následovaly vozy značka Kia (3 872 aut) a Číňané v podobě Havalu (3 040), Chery (2 983) a Geely (2 935). Je tak zjevné, že Lada a Korejci se blíží svým dřívějším pozicím, volná místa po ostatních zaplňují čínské značky. Prodeje Lady navíc podle všeho trápí více omezená dostupnost některých modelů, nikoli nezájem.

Modely Granta a Niva, jejichž produkce byla plně obnovena, se totiž s prodeji dostaly zpět na své někdejší hodnoty, Granta se v srpnu dokonce prodávala výrazně lépe než loni v srpnu a jejích 11 302 dodaných kusů znamená dokonce lepší výsledek než byl průměrný měsíční odbyt za celý rok 2021. Šlo tak o nejprodávanější domácí vůz, z těch zahraničních nejvíce bodoval Haval Jolion (2 049 aut).

Je pochopitelně otázkou, do jaké míry jsou vysoké prodeje relativně zastaralé Granty a zahraničních aut z Číny spásou a do jaké spíše falešnou útěchou. To ale nakonec ukáže jen čas. V tuto chvíli platí, že ruský trh s auty se dává relativně rychle dohromady a udrží-li aktuální tempo růstu, může být za pár měsíců blízko svým někdejším hodnotám, třebaže s docela jiným zastoupením jednotlivých značek i modelů.

Lada Granta byla a znovu je nejprodávanějším autem Ruska, i absolutně se vrátila k loňskému odbytu. Celý trh už čtvrtý měsíc v řadě výrazně meziměsíčně roste, ani meziroční poklesy tedy už nejsou až tak drastické. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

