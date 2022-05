Prodeje Škody Octavia se propadají tak moc, že za horšími časy se musíme vrátit o dekády zpět včera | Petr Miler

Foto: Škoda Auto

Po mnoha letech zdánlivě nekonečných úspěchů je to hodně studená sprcha. A pokud se nestane zázrak, bude ještě hůř, jen za poslední zmapovaný měsíc klesl odbyt mladoboleslavského bestselleru o masivních 79 procent během tří let.

Automobilku Škoda má většina Čechů zafixovanou jako úspěšnou firmu, která každým rokem navyšuje své prodeje a kousek po kousku uhryzuje z prodejního koláče etablovaných konkurentů. Dlouhá léta tomu tak skutečně bylo a česká značka se zdála být k nezastavení, teď je ale na čase srovnat si měřítka.

Škodovka je aktivní na spoustě trhů celého světa, většinu svého odbytu ale léta opírala o tři místa - Čínu, Evropu a Rusko, pokud budeme Rusko federaci považovat jakési evropsko-asijské soustátí. Z prodejů v Číně ale nezbylo skoro nic, Rusko je za současné situace jedna velká neznámá a Evropa? Ani v té už to automobilce nejde jako dřív.

Pochopitelně platí, že zlaté časy dnes neprožívá téměř nikdo, stejně jako je třeba dodat, že Škoda Auto netrpí ekonomicky, když díky extrémnímu navýšení cen svých aut dosahuje vysokých zisků navzdory nízkým prodejům. K tomu je ale třeba dodat dvě známá rčení - všeho do času a pýcha předchází pád.

Automobilky si za uplynulý rok zvykly na to, že sice nejsou to vyrobit dostatečné množství aut, které by lidé koupili, i díky tomu si ale mohou s cenami dělat skoro co chtějí. Některé tak nyní mají pocit (takto se dříve vyjadřoval třeba Mercedes), že něco takového vydrží navěky, že když budou uměle regulovat nabídku, snadno dosáhnou i s nižšími objemy prodeje. Nevíme, jestli mezi ně patří i Škoda, ceny na každý pád vyšroubovala mimořádně vysoko. A pokud si myslí, že to tak půjde navěky, mýlí se.

V tuto chvíli bojuje jen s nízkými prodeji, které budou někde způsobeny primárně nedostatkem zájmu (hlavně Čína), jinde hlavně limity na straně výroby (třeba ČR), na dalších místech kombinací obojího. Výsledky jsou nicméně stále tristnější, když například v Evropě bylo loni prodáno pouze 151 442 exemplářů nejžádanější Octavie. To je tak málo, že se musíme vrátit do roku 2003, kdy ve výrobě končila (nebo spíše končila v hlavní roli) první generace vozu a štafetu přebírala ta druhá.

Zkrátka a jednoduše, skoro dvě dekády nebylo hůř, to už něco znamená. A může to být ještě horší. Letošní prodeje Octavie v Evropě jsou ještě zásadně horší než ty loňské a v březnu dosáhly pouhých 4 593 vozů. Jistě to bylo dáno limity na straně výroby, i v „koronavirovém březnu” 2020 bylo 2,5krát lépe a oproti roku 2019 se bavíme o 79procentním propadu. Pokud to takhle půjde dál, může Octavia zažít jeden z nejhorších roků své novodobé existence.

Při současných cenách a přetrvávajícímu zájmu to Škodu možná až tak netrápí, lidé mají peněz pořád dost a její ceny jsou ochotni platit. V tuto chvíli ale vše nasvědčuje tomu, že nás čeká období vysoké inflace, ekonomické stagnace nebo klidně i stagflace. Při takovém vývoji je jen otázkou času, než Škoda zjistí, že problémem už není vyrobit, problémem bude prodat. Z královských marží se mohou stát minimální až záporné a ze současného stavu zůstane leda onen nízký odbyt.

Nechceme malovat čerta na zeď, mnohé automobilky ale podle jejich vlastních vyjádření skutečně došly k závěru, že trh třímají v rukou a mohou si s ním hrát, jak uznají za vhodné. I proto věří tomu, že jednoho dne vyžijí ze zřetelně nechtěné elektromobility. Pochopitelně, současný evropský trh už není trh, je to regulacemi a přerozdělováním extrémně pokřivené prostředí, pořád ale platí, že ekonomickým cyklům výrobci neporučí a EU jim přestane rozdávat peníze jiných, jakmile je sama přestane mít. Následující roky tak mohou přinést velké vystřízlivění, aktuální stav prodejů Škody Octavia budiž varováním.

Současná Škoda Octavia čtvrté generace už se prodává tak málo, ... Foto: Škoda Auto



...že se jen její první generace v Evropě prodávala hůř. Nepochybujeme o tom, že problém je spíše na straně výroby než zájmu, ale zajímá to ještě nikoho? S nastalou situací se vypořádal každý jinak, Škoda vsadila hlavně na vysoké ceny. A je nepravděpodobné, že by ji to dříve nebo později nedohnalo. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

