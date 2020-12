Prodeje Škody v ČR se dál strmě propadají, přišla o 63 procent soukromých zákazníků před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Představa o samozřejmé hegemonii Škody nad prodeji nových aut v České republice dostává v letošním roce vážné trhliny. Ty celkové se v listopadu propadly mnohem více než trh, ty soukromé jsou pak dole skoro o dvě třetiny.

Říci, že dění v letošním roce prodejům nových aut příliš nepřeje, je slabé vyjádření. Odbyt klesá v řádu desítek procent napříč Evropou a Česká republika nemá důvod být výjimkou. Od ledna do listopadu se tak u nás prodalo o 21,01 % méně aut než loni, což značí pokles z 231 208 na 182 638 nových vozů. A byť samotný listopad s propadem o 13,29 % (z 20 163 na 17 484 aut) nepůsobí tak hrozivě, dobrou zprávou určitě není.

Všechny značky ale současný vývoj nemusí vnímat stejně, neboť zatímco některé dokonce rostou (z těch větších zmiňme Audi, Renault, Seat, Suzuki, Toyota nebo Volkswagen), jiné si za listopad připsaly opravdu mizerné výsledky. Volvo, Peugeot, Mercedes, Hyundai, Honda či Dacia si svá listopadová čísla za zlatý rámeček určitě nedají, vedly si hůře než celý trh, jako černá ovce mezi nimi ale září značka, kterou by ve společnosti poražených v České republice čekal asi málokdo: Škoda.

Už její říjnové výsledky byly mizerné, ty listopadové už bychom ale označili za varovné, a to hlavně svou strukturou. Celkově Škoda zamířila na svém domácím trhu dolů o 27,02 procenta, tedy více jak dvakrát více než celý trh. V absolutních číslech to znamená o více jak 2 tisíc prodaných aut méně, o která se podělily hlavně tři modely: Fabia, Octavia a Karoq, jen o něco málo lépe si vedla Scala. To je celkem pozoruhodná parta „viníků”, za jejímž složením stojí nejspíše pohled na další statistiku - rozložení mezi firemní a soukromé prodeje.

Na tomto poli schytala Škoda tak těžké rány, že se už dokonce musí obávat o pozici české jedničky. Dominance firemních objednávek je u Škody obvyklá, v listopadu ale měly firmy na celkovém prodeji podíl 88,46 %. I firemní prodeje se v absolutních číslech meziročně prodaly, prodeje soukromým osobám se ale snížily na zbývajících 11,54 %, což znamená pouhých 648 prodaných vozů.

To je o 63,2 % (skutečně skoro o dvě třetiny) méně než loni v listopadu (1 383 aut) a už na dostřel od soukromých odběrů Hyundai (492 aut). Obyčejní Češi evidentně Škody kupují stále méně a po důvodech asi není třeba dlouze pátrat - jsou stále dražší. Škoda Karoq v základu za 520 tisíc v základu s tříčtvrtečním motorem a první rozumná verze za 624 tisíc korun jsou podle nás obtížně ospravedlnitelné sumy. Octavia je na tom jen o fous lépe a podobně Fabia, kterou pod 300 tisíc koupíte jen s motorem o nižším výkonu, než jaký měl Favorit 136, nevypadá jako dobrá nabídka pro těžké časy.

Firmám to z nějakého důvodu tolik nevadí, s 648 soukromými prodeji za měsíc je na tom ale škodovka mimořádně špatně. Podobně na tom byla naposledy v roce 2014, což byl ale z dnešního pohledu automobilový dávnověk a časy, kdy se za celý rok v ČR prodalo jen okolo 170 tisíc vozů. Škoda nabízela Superb II, jediným SUV byl Yeti a Octavia III byla ještě novinkou.

Uvidíme, jak se prodeje české automobilky budou vyvíjet v dalších měsících, ty listopadové ale žádný pěkný obrázek do dalších měsíců nemalují.

Octavia RS iV od 939 900 Kč? I za takové ceny dnes zkouší Škoda prodávat auto nižší střední třídy bez jediného příplatku. Soudě podle letošních listopadových čísel to na prodeje blahodárný vliv opravdu nemá. Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: SDA

