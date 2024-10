Prodeje taxíků Mercedesu zkolabovaly. Firma přišla téměř o celý trh, i když ho fakticky založila a přes 100 let mu vládla včera | Petr Prokopec

Mercedes a taxíky k sobě patří jako žena a muž, jako rána a nůž, jak by zřejmě zapěl Elán. V roce 1896 třícípá hvězda trh s továrními taxíky fakticky založila, po víc jak 120 letech z něj mizí. Proč? O skutečných důvodech můžeme jen spekulovat, vodítka ale existují.

Taxikáři u nás nemají úplně nejlepší pověst, spousta lidí je má zafixované jako podvodníky, piráty silnic a jakousi součást podsvětí v jednom. Že většina taxikářů nemá nic společného s ani s jednou z těchto skupin lidí, asi nemusíme dodávat, ostatně i většina lidí změní svůj pohled ve chvíli, kdy se večer vrací domů a nedokáže použít už ani hromadnou dopravu. Poté jdou předsudky stranou a jsou rádi, když před nimi zastaví povětšinou Škody Octavia či Superb a odvezou je domů.

I u nás jsou mezi taxikáři rozšířené Mercedesy, mnohem typičtější jsou ale na západ od našich hranic. Mercedes byl po dekády typickým taxíkem nejen v Německu a nestalo se to náhodou. Tato značka se stala vůbec první automobilkou na světě, která se pustila do továrních konverzí sériových aut na taxíky, když už v roce 1896 začala svým motorizovaným drožkám instalovat přímo ve fabrice taxametr. A vydobyly si i díky tomu na tomto trhu zcela mimořádnou pozici, kterou jen přiživovaly příběhy o nezničitelných taxících od Mercedesu s multimilionovými kilometrovými nájezdy.

Na něco takového byla Mercedes logicky hrdý a ještě nedáno pyšně zdůrazňoval „tradiční partnerství s taxi byznysem“. Jenže kdeže loňské sněhy jsou. Patrné je to v Německu, kde od letošního ledna do srpna třícípá hvězda prodala jen 497 aut s instalovaným taxametrem, což je o 71 procent méně než loni ve stejném období, kdy svého majitele našlo 1 730 továrně upravených vozů. Podíl značky na tomto specifickém trhu se tak má letos propadnout na pouhých 13 procent, zatímco loni šlo o 38 procent a v roce 2019 dokonce o 52 procent, o tom všem informuje Handelsblatt.

Člověk se musí ptát, co se to najednou stalo, podle Mercedesu jde ale o záměr. Šéf značky Ola Källenius oznámil, že značka s továrními taxi-konverzemi končí a provozovatelům taxi služeb už nebude nabízet speciální verze aut a bonusy za větší odběry. „Po rozsáhlém testování a analýze trhu jsme zjistili, že prodeje a míra instalací v osobních vozech už není udržitelný pro životaschopné tovární řešení,“ uvedl. To zní docela podezřele, nikdo se přece dobrovolně nezbavuje pozice na tak tradičním trhu, který je pro něj nejen zdrojem prodejů, ale i jisté image - bavíme se jak o oné odolnosti, tak o tom, že se auta dostávají do pozornosti řady potenciálních kupců.

Že to je správná úvaha, potvrdil Handelsblattu jeden z manažerů značky. Mercedes se totiž před pár lety rozhodl, že urychleně přejde jen na elektromobily. A protože ty se rolí taxíku moc neslučují ani použitelností, ani cenu, navíc sám Mercedes se kvůli nutnému zdražení chtěl profilovat jako ještě více luxusní značka, s taxikáři už nechtěl mít nic společného. Toto směřování firma letos změnila, rozhodnutí odpískat taxikářský byznys ale padlo loni. A krok zpět zřejmě nikdo udělat nechce.

Značka se tak rozhodla poříznout větev, na které seděla přes 100 let. A skutečně se jí to podařilo, neboť novým lídrem na trhu se v Německu stal Volkswagen s modely Touran a Caddy. Mercedes ale převálcovala i Toyota s Corollou a RAV4. Právě fakt, že taxíkáři stále více sahají po odolných Toyotách, pak připomíná jiný v zákulisí probíraný potenciální důvod - že auta Mercedesu už tolik nevydrží, a tak po nich jednak sami taxikáři tolik neprahnou, jednak sama automobilka nechce být spojována se stížnostmi na menší trvanlivost. Ať už je to jakkoli, oficiální důvod je jediný - není to tak, že si taxi Mercedesu už nikdo nechce koupit, to Mercedes je už nikomu nechce prodat.

Lze dodat poznamenat, že jen německý trh je docela velký, jedná se o 6 až 7 tisíc aut za rok. Po celém světě pak může jít ještě o násobně větší počet aut, taxíky Mercedesu vídáme na letištích všude po světě. Navíc je tu už zmíněný „wow efekt“, kdy vás auto, kterým vás taxikář veze domů, mohlo oslovit natolik, že jste zatoužili po jeho vlastnictví. S tím vším je nyní konec.

Od Mercedesu jde už o několikátou „botu“ v řadě podobných přešlapů, kvůli kterým si automobilka soustavně odhání klientelu, kterou dříve ani nenapadlo pošilhávat vedle. Co je tohle za strategii, nemáme tušení.

Jen málokterá značka byla tak spojena s taxíky jako třícípá hvězda. Jenže manažeři ve Stuttgartu se prý rozhodli, že o tuto klientelu již nestojí. Anebo možná jen za dříve panujících okolností neměli na výběr. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.