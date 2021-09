Tonoucí Ford zkouší, co se dá, v Evropě nabídne i auto, které tu loni odmítl prodávat před 3 hodinami | Petr Miler

Snad žádná velká automobilka na tom teď v Evropě není tak špatně jako Ford. Američané během 10 let ztratili polovinu svých zákazníků a byť chvíli naznačovali, že s tím nehodlají mnoho dělat, o něco se přece jen pokusí.

Vývoj prodejů Fordu v Evropě píše smutný příběh, který mezi záznamy srovnatelně významných automobilek marně hledá sobě rovného. Bývalá superstar starého kontinentu, která tu ještě v roce 2004 prodala 1 758 888 aut a i v roce 2009 sahala po pokoření 1,5milionové mety, se postupně propadla až na loňských 699 636 prodejů. A dál klesá - ani v letošním roce nedokáže posouvat svá čísla meziročně výše a nemůže z toho vinit jeden model.

Všechny dříve klíčové Fordy jsou dnes propadáky. Fiesta, Focus, Mondeo, nic z toho už nefrčí. Ani většina SUV není pro Američany spásou a nebýt malé Pumy, budou dealeři značky vyhlížet zákazníky povětšinou marně. Ford chvíli vypadal rezignovaně, když jediné naděje absurdně vkládal do ryze elektrické nabídky, postupem času ale zřejmě zjistil, že takhle toho moc nezachrání. Cesty nicméně stále existují.

Modrý ovál nadále vyrábí úspěšné vozy, ne však v Evropě. V USA má několik želízek v ohni a mezi nimi zejména nové Bronco, které se skvěle prodává i za výrazně vyšší než ceníkové ceny. Vypadá to jako ideální vůz pro dnešní dobu - drsně se tvářící SUV hrající na retro-notu, to by mělo prodejně fungovat i na starém kontinentu. Ford ale loni rázně odmítl, že by tu chtěl Bronco prodávat. Loňské sněhy ale zjevně už roztály.

Od tohoto prohlášení uběhlo jen 13 měsíců a situace je úplně jiná. Sám nejvyšší šéf Fordu Jim Farley kolegům z Auto Expressu na Goodwood Revivalu řekl, že tu Bronco prodávat chce. „Čekám jen na chlápky z evropského Fordu, až se rozhoupou,” prohlásil Farley s úsměvem. Když se jej pak Britové ptali, jestli by ale Bronco v Evropě prodejně fungovalo, Farley nepochyboval: „Absolutně, funguje. Vidím tolik Defenderů kolem... Absolutně. Myslím, že by fungovalo dobře,” dodal.

Podle kolegů je tak hotovou věcí, že Bronco nakonec dorazí jako pokus o prodejní spásu. Přímo Britové se jej asi nedočkají kvůli volantu na „špatné straně”, zbytek Evropy ho ale dostat má. S jakými motory? To je otázka, neboť právě ty loni bránily tomu, aby se sem vůz vůbec vydal. Šestiválcové benzinové turbo nabízené v USA můžeme skoro jistě vyloučit, menší čtyřválec 2,3 turbo by ale projít mohl. Nebo i diesel? Uvidíme, na každý pád je to od Fordu velký, ovšem sympatický veletoč.

Nový Ford Bronco se původně do Evropy dostat neměl, jeho úspěch v USA - neúspěch skoro čehokoli od Fordu v Evropě - ale postoj automobilky zjevně změnil. Foto: Ford

