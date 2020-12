Prťavý karavan za auto vypadá neprakticky, své schopnosti ale ukáže až mimo silnici před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Sealander

U obytných přívěsů obvykle platí, že čím větší je, tím lepší pravděpodobně bude, čili něco tak malého nemůže být dobré. Jenže schopnosti tohoto konkrétního přívěsu nekončí u schopnosti ubytovat lidi v kempu nebo na odstavném parkovišti.

Kompaktní karavan Sealander klame tělem, neboť přívěs menší než drobný VW Polo nevypadá zrovna jako dobré řešení pro bydlení při cestování. Zdánlivě až přehnaně skromný příbytek ale zdvojnásobuje své možnosti použitím nejen na suchu, ale i ve vodě. Tímto způsobem zajímá dobrodruhy, kteří nechtějí, aby jejich zážitky končily na břehu řeky či jezera.

Obytný vozík navržený Danielem Straubem není úplnou novinkou, čerstvě ale dostal řadu užitečných vylepšení. Odlehčený Sealander dovede plout, stejně jako obstojí uprostřed lesa na zpevněném odpočívadle. Kamkoliv může být dopraven obyčejným autem bez nutnosti řešit nadstandardní zatížení koule, není nutné ani vlastnit řidičský průkaz vyšší kategorie.

Kříženec člunu a obytného přívěsu samozřejmě nenabízí prostředí [0000036072 pojízdného paláce]], ale ke stolu se pohodlně vejde šest dospělých a přes noc mohou zůstat dva z nich na sedačkách složených do podoby manželské postele. Plující karavan je navíc vybaven tónovaným panoramatickým prosklením a rolovací střechou. Dovnitř proniká dostatek přirozeného světla a pasažéři zůstávají v kontaktu s přírodou. Po vodě se jako loďka může plavit rychlostí do 10 km/h, proto je ideálním teritoriem jezero, rybník nebo klidná řeka. Na moři by mohl vzniknout problém se stabilitou a řízením lehkého plavidla.

Obytný prostor je vyroben ze sklolaminátu vyztuženého plasty. Základní stavební prvek je vnější monokok a proti protečení interiér chrání vrstva gelového povlaku. Pod vodou operuje připojený elektrický motor Torqeedo, který se na cestě jednoduše vyklopí a tím končí veškerá příprava na suchý přesun za autem.

Základní cena 18 490 Eur (asi 487 tisíc Kč) nepůsobí přemrštěně, neobsahuje ale prakticky žádné praktické doplňky. Pokud budete chtít plně vybavený kousek, je třeba připlatit si 7 908 Eur (208 tisíc Kč) za další výbavu. Inu, německý původ se nezapře, možnosti přizpůsobení jsou ale velkorysé - zákazník si může vybrat například sporák, lednici, umyvadlo, sprchu, toaletu, výkonnou audiosoustavu nebo řadu vizuálních vylepšení. A to všechno si užívat na souši i na vodě podle libosti.

Multifunkční karavan ubytuje na pevnině i ve vodě, jiný takový neznáme. Foto: Sealander

Zdroj: Sealander

Mirek Mazal