Většina lidí si podle průzkumu myslí, že elektromobily mají spalovací motor, vysvětluje to mnohé

A není to jediný pozoruhodný závěr, který přinesl. Zjištěná fakta vnáší více světla jak do překvapivě optimistického postoje postoje některých k elektrickým autům, tak jejich následného zklamání.

Vedle koronaviru je elektrifikace aut jedním z témat, o nichž se mezi lidmi mluví od rána do večera. Prodeje vozů s elektrickým pohonem to třeba u nás v podstatě nikam neposouvá, jinde ale kvůli velkorysým dotacím rostou, přičemž dost lidí v anketách uvádí, že o koupi takového auta též uvažují. Pomalu by se tedy mohlo zdát, že elektrifikaci nic nestojí v cestě, je ale třeba vzpomenout také na studie, dle kterých už si většina majitelů elektromobilů takové auto znovu koupit nehodlá.

Aktuálně tu pak průzkum Toyoty, který by toto poněkud rozporuplné chování mohl objasnit. Japonská automobilka se totiž již v roce 2019 lidí zeptala, zda mají bateriové vozy spalovací motor. Tutéž otázku pak publiku položila i letos, načež se dočkala naprosto stejné - a nutno říci že až trochu šokující - odpovědi. Hned 66 procent respondentů se totiž domnívá, že elektromobily mají pod kapotou spalovací jednotku. To je velmi podobné číslo jako výše zmiňovaná část majitelů, kteří už elektromobil znovu nechtějí.

Nejde přitom o jediné zmatení na straně publika, další souvisí s hybridními vozy. Dle 75 procent dotázaných je nutné je dobít, než s nimi lidé mohou vyrazit. To není pravda nikdy, spalovací jednotka může kromě roztáčení kol vyrábět životadárnou energii také pro elektromotor. U tzv. mild a běžných hybridů to pak ani není možné, dobíjet ze sítě lze jen tzv. plug-in hybridy.

Tato odpověď japonskou automobilku zaskočila ještě více než neznalost spojená s bateriovými vozy, přeci jen jde o nejznámějšího výrobce hybridů na světě, který s modelem Prius první generace vyrukoval již v roce 1997. Od té doby se kombinace spalovací a elektrické jednotky dočkala dlouhá řada dalších aut, přičemž globálně má Toyota na kontě již více než 18 milionů aut. Ani takové množství ale zjevně na osvětu zákaznické obce nestačilo.

Japonci proto dodávají, že přitvrdí v rámci vzdělávání publika. Na internetu se má objevit série videí zaměřená tímto směrem, daleko stěžejnější je však práce dealerů se zákazníky. Toyota tak nejspíše i v tomto ohledu hodlá kráčet proti proudu, neboť kromě toho, že nehodlá vše sázet jen na ryzí elektromobily, zjevně nechce ani prodejce vyšachovat ze hry. Pokud si přitom většina lidí opravdu myslí, že elektrické vozy pohání spalovací jednotka a elektromotor je jen něco navíc, pak znovu jedná správně.

Toyota během letošního průzkumu zjistila totéž, co si převážná většina lidí myslela v roce 2019 - tedy že elektromobily jsou poháněné spalovacím motorem. To může vysvětlovat zájem o ně i následné zklamání z nich. Z čeho jsou však Japonci zaskočeni ještě více, jsou neznalosti o hybridech. Těch totiž již prodali 18 milionů exemplářů.



Tato zjištění automobilka zveřejnila v souvislosti s debutem svého nového elektrického SUV nazvaného bZ4X. První dvě písmena přitom odkazují na strategii beyond Zero, a tedy na snahu dosáhnout nulových emisí.

