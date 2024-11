První elektrický Jaguar je takový průšvih, že jej automobilka po sérii požárů raději vykupuje od lidí zpět dnes | Petr Miler

/ Foto: Phoenix Fire Department, CC0 Public Domain

Existuje zřetelnější důkaz selhání, než když musíte od zákazníků vykupovat jejich auta i 5 let poté, co si je koupili? Proč to? Protože je to zjevně pořád nejlevnější cesta, jak vyřešit problémy s nimi spojené a zachovat si aspoň trochu tvář.

O Jaguaru se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s jeho roky plánovaným přerodem na výrobce pouze elektrických aut, který aktuálně provází nekonečně bizarní kampaň. Děje se tak navíc v situaci, kdy někde přestal vyrábět a prodávat úplně všechny nové vozy a dealerům poradil, aby si až do roku 2026 poradili jen s ojetinami. Není divu, že se současné vedení musí bránit nepříjemným otázkám a veřejně popírat i to, že nejede na drogách. Už to všechno vypadá jako docela prekérní situace, problémy firmy tím ale nekončí.

Nejpikantnější nakonec je, že i když se Jaguar vydává jen elektrickým směrem, svůj první a dosud jediný elektrický model v portfoliu už neprodává. Třeba u nás zatím drží v nabídce jediný z dosavadních šesti modelů, elektrický I-Pace to ale není. Proč? Jednak jistě proto, že ho skoro nikdo nekupuje, však letošních 2 897 prodaných vozů v celé Evropě podle statistik Dataforce by nestačilo ani na tisk katalogů. Ani v tomto případě ale problémy nekončí zde.

V případě I-Pacu se firma dlouhodobě neúspěšně potýká s případy jeho spontánního vzplanutí. Naposledy v srpnu vzkázal Jaguar majitelům, ať vůz raději neparkují doma. A toto nastalo po třech předchozích svolávacích akcích, které měly problémy s požáry vyřešit. Nestalo se, a tak automobilka kapitulovala a rozhodla se tato auta raději vykoupit od lidí zpátky jako neopravitelná dřív, než dojde k nenapravitelnému neštěstí.

Pikantní je, že když se věc pokusíte ověřit u Jaguaru, část lidí z firmy o tom vůbec neví a označuje to za vymyšlenou zprávu. Není tomu tak. Stojí to přímo v dokumentech zaslaných americké NHTSA, ve kterých sama automobilka jasně praví, že „jako poslední nápravu vykoupí zpátky vozidla od dotčených zákazníků”. Netýká se to všech vozů, v rámci velmi omezené produkce je ale i 2 760 aut staršího data výroby hodně aut.

Akce se v tuto chvíli oficiálně týká jen zákazníků v USA, nedokážeme si ale představit, že by Jaguar v případě technicky úplně těch samých vozů stižených tím samým rizikem v jiných částech světa klienty ignoroval. Jazyk, který automobilka ve výzvě k zpětnému výkupu používá, je ostatně s výjimkou úsměvných spojení typu „tepelné přetížení” naprosto zřejmý:

„Dotčená vozidla zažila tepelné přetížení, které se projevilo kouřem nebo ohněm vycházejícím ze spodní části vozidla, kde je umístěna vysokonapěťová baterie. Bylo zjištěno, že aktualizace diagnostického softwaru nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. (...) Majitelé, kteří již dříve nechali své vozidlo aktualizovat diagnostickým softwarem, mohou nabýt dojmu, že jejich vůz je před tepelným přetížením chráněn, což u aut modelového MY 2019 nemusí platit. Může tedy dojít k tepelnému přetížení vozidla, které se projevuje požárem nebo kouřem, a znamená zvýšené riziko zranění cestujících a/nebo zranění osob mimo vozidlo, stejně jako způsobení škod na majetku.” K tomu není třeba nic dodávat.

Jsme zvědavi, jak se automobilka s tímto problémem vypořádá ve zbytku světa. Do té doby můžeme znovu jen žasnout nad tím, že se rozhodla přestat nabízet všechna spalovací auta a vyrazila jen směrem k těm elektrickým, která jí dosud přinesla - a dál přinášejí - tolik trápení.

Jaguary I-Pace hoří i v Česku, tento menší incident se odehrál v jedné z pražských podzemních garáží. Automobilka si s problémem neví rady až do té míry, že auta po pěti letech v rukou zákazníků raději vykoupí zpět, tomu se říká kapitulace. Foto: HZS Praha, CC0 Public Domain

Zdroje: NHTSA, Jaguar, Dataforce

Petr Miler

