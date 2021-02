První fotky nového nejopulentnějšího SUV světa skrývaly vzkaz, který jsme zprvu nerozluštili před 2 hodinami | Petr Miler

Vlastně to nejspíše ani nejsou fotky. A vlastně je otázkou, jestli auto v materiálech vyobrazené vůbec existuje. Zmateni? Co jiného nakonec bylo možné čekat od Dartzu.

Před pár dny jsme vám ukázali první záběry inovovaného provedení nejopulentnějšího SUV světa, jak si říká Lotyšský Dartz Prombron Black Alligator. Zcela narovinu dodáme, že jsme je tehdy dostali od někoho, kdo se pasoval do role anonymního, náhodného zdroje, bylo ale jasné, že to je nesmysl.

Jednak z detailů e-mailu bylo zřejmé, že zprávu poslal někdo z Dartzu. Jednak záběry byly příliš kvalitní a příhodně stylizované na to, aby šlo o náhodné zachycení mobilem či cokoli podobného. A podezřelé nakonec bylo i začmárání některých částí fotek patrně jen proto, aby byl dojem oné náhodnosti vytvořen. U jiných automobilek by nás snad ani nenapadlo něco takového předpokládat, ale toto je Dartz, takový Borat mezi výrobci aut, firma, která si dělá legraci ze všeho. A tak jsme to považovali za způsob, jak si s jistým vtipem zajistit pozornost médií.

Věc jsme nakonec probírali i přímo s šéfem Dartzu Leonardem Jankelovičem, který sice tuto domněnku přímo nepotvrdil, ale ani nepopřel. Jak se ovšem nyní ukazuje, vše je ještě větší kulišárna, než se zprvu zdálo.

Jednak je tu vzkaz na boku vozu v čínštině, který jsme nerozluštili proto, že neumíme čínsky a vlastně jsme mu proto ani nevěnovali pozornost. Stejné fotky ale později dostali kolegové z Jalopniku, kteří si nápisu všimli a zjistili, co znamená. Je to sdělení určené čínským firmám, které podle Jankeloviče dřívější díla Dartzu často a nekvalitně kopírovali. A tak věta říká: „Trvalo nám 5 let vytvořit tento vůz. Tak jej prosím nezkopírujte za 5 dnů.” Inu, Dartz zůstane Dartzem, ani to ale není vše.

Někteří totiž v reakci na zveřejnění níže přiložených snímků začali křičet, že to vůbec nejsou fotky a že vše je vytvořené jen na počítači. A při zkoumání detailů máme tendenci dát jim zapravdu. Ostatně to vysvětluje i to, proč vše působí tak nepřirozeně dobře a proč se třeba pneumatiky nemají tendenci vůbec deformovat. Také to vysvětluje veškeré okolní kulisy, nejspíše též virtuální a registrační značky s pěti osmičkami, čínským symbolem bohatství a štěstí, ke kterým by se nedostal jen tak někdo. Tak jak by je dostal Dartz na prototyp neprodávaného auta?

Nevoní toho příliš, a tak je zkrátka velmi pravděpodobné, že z prvotního příběhu není reálné vůbec nic - nejde o fotky náhodného autora, nejde ani o fotky a auta, která na nich vidíme, nejspíše též neexistují, alespoň ne v této podobě. Co na to Jankelovič? Že by šlo o pouhé vizualizace, znovu odmítl popřít, říká ale, že auto existuje. Věříme, Dartz vdechl život i bláznivějším věcem, ale co jsme dosud viděli, je nejspíše to, čemu anglicky hovořící říkají hezky „smoke and mirrors” - kouř a zrcátka, reflexe reality by vypadala jinak.

Vtipný vzkaz na údajném prototypu Dartzu Black Alligator 2021 je zřejmě to nejreálnější, co na záběrech vidíme, všechno ostatní včetně příběhu, s jakým jsou fotky prezentovány, bude více nebo méně vybájené. Foto: Dartz

