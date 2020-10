První létající auto dostalo schválení pro provoz na silnici, svět ale nejspíš nezmění před 7 hodinami | Petr Miler

Odvěký sen konstruktérů se dočkal svého naplnění, podle nás jde ale tak trochu o nesmysl. Létající auto je obvykle špatný vůz i mizerné letadlo a PAL-V Liberty se nezdá být výjimkou.

Kdo v mládí hltal filmy s Fantomasem, musí být už navěky poznamenán myšlenkou auta, které se umí proměnit v letadlo a naopak. Zní to jako zajímavá věc, neboť i relativně pomalým letadlem zdoláte delší vzdálenosti podstatně rychleji a pohodlněji než automobilem, jenže když máte před odletem a po doletu stejně sednout do auta, komfort takového přesunu se ztrácí kdesi v mlze. Spojit výhody auta a letadla v jednom stroji je tak opravdu lákavé, dosud to ale nikdo nedokázal.

Pravidelně jsme slýchali o pokusech něco takového nabídnout, přičemž snad nejdále se dostal slovenský Aeromobil. Přes mnohé sliby jej ale dodnes koupit nelze a i kdyby šlo, je otázkou, zda o takový stroj stát. Je třeba si uvědomit, že požadavky kladené na dobré auto jsou diametrálně odlišné než na dobré letadlo a rozumně skloubit obojí v jednom celku je tak trochu utopie. Přesto existuje přinejmenším jedna firma, která po letech vývoje dotáhla tuto myšlenku do zdárného konce, akorát na to šla trochu jinak.

Ta firma si říká PAL-V (což značí Personal Air and Land Vehicle) a její první model se jmenuje Liberty. Dokáže fungovat jako auto i jako letadlo, jenže na rozdíl od Aeromobilu a jemu podobným nemá křídla a nemá dokonce ani čtyři kola. Je to tříkolka, vpředu má jedno kolo, vzadu dvě, a máte-li obavu z toho, že se převrátí, není důvod - při jízdě po silnici se může naklápět. Podle výrobce se na silnici chová jako sportovní auto, čemuž se nám ale nechce příliš věřit.

Přerod v létající stroj je prý otázkou minut. Rozloží se hlavní vrtule, vysune se ocas a pak naskočí motor, který otáčí jak hlavní vrtulí, tak i rotorem na zádi. PAL-V Liberty je tak spíše helikoptérou, ale ani to není přesné označení, protože ke startu potřebuje cosi jako ranvej. Gyrokoptéra je tak asi nejpřesnější označení toho, čím Liberty je. Mnoho místa ani rychlosti na rozlet nepotřebuje - stačí 160 metrů dlouhý rozjezd a 50 km/h, pro bezpečné přistání má údajně vystačit pouhých 30 metrů dlouhá dráha.

Liberty používá dva motory - blíže nespecifikovaný 100koňový agregát pro ježdění a 200koňový pro létání. Na zemi má zvládnout stovku za 9 sekund a rozjet se až na 160 km/h, ve vzduchu pak má udělat až 180 km/h. Hmotnost tohoto stroje je 680 kg a nosnost 230 kg. Nádrž má stačit na ujetí 1 200 kilometrů nebo dolet 500 km.

PAL-V říká, že už prodal 100 exemplářů Liberty, které nyní po certifikaci pro běžný provoz budou moci jezdit i po silnicích kdekoli v Evropě. Nečekáme ale, že by tyto stroje zaplavily silnice nebo nedej bože vzdušný prostor. Přes praktičtější pojetí než u Aeromobilu a spol. to znovu nevypadá ani na dobré auto, ani na dobré letadlo. A cena 500 tisíc Eur (13,7 milionu Kč) v základu mu širokou popularitu též jistě nedodá.

PAL-V Liberty je první létající auto, které může do provozu. Na jednu stranu je třeba obdivovat, že to s ním autoři dotáhli až k výrobě, na tu druhou lze ale stěží přehlížet, že to není ani zajímavé auto, ani zajímavé letadlo. Foto: PAL-V

