První velká německá automobilová firma zaskočila všechny, znovu spustila výrobu v Rusku

/ Foto: Continental

Že by Němci v Rusku rádi vrátili věci do stavu, který panoval do letošního března, není tajemstvím, v tomto smyslu se vyjádřili už několikrát. Dosud se to uprostřed pokračujícího konfliktu na Ukrajině zdálo být nemožné, jak ale ukazuje Continental, možné to je.

Pokud jste nestrávili posledních pár měsíců v jeskyni nebo v kómatu, nemohlo vám uniknout, že na Ukrajině se rozhořel ozbrojený konflikt s Ruskem, který bohužel trvá dodnes. V reakci na něj byly na Rusko uvaleny zejména ze strany USA a EU mnohé sankce, které prakticky znemožňují obchod mezi těmito stranami. A pokud jej neznemožňují, mnohé firmy z morálních či jiných neobchodních důvodů podnikání v Rusku ukončily či alespoň pozastavily.

Patří mezi ně i prakticky všechny velké automobilové společnosti, neboť sankce jsou v tomto ohledu příliš omezující na to, aby se v Rusku dalo něco dělat. V případě některých v Rusku velmi etablovaných automobilek, jako je třeba koncern VW, se ale vedení proti zemi nikdy zcela nevymezilo, například šéf právě VW Group dráždil svými vyjádřeními spíše Ukrajince. Nakonec i z jejich pozastavení činnosti v zemi je patrné, že by rádi dále pokračovali s výrobou a prodejem aut na tomto trhu.

Dosud se to ale zdálo nemožné, a tak se stále více hovoří o tom, že Škoda i VW Rusko opustí, protože i pozastavení činnosti je velmi drahé. A čím déle bude trvat onen konflikt, tím pravděpodobnější takový vývoj je. Jak se ale nyní ukazuje, ne všechny německé automobilové firmy momentálně přemítají jen nad odchodem či dalším vyčkáváním.

Obří Continental k překvapení všech dokázal k dnešnímu dni znovu spustit výrobu ve své továrně v Kaluze. Oznámil to sám gubernátor Kalužské oblasti s tím, že se „podařilo obnovit dodavatelské řetězce a najít nové dodavatel. A od pondělí bude obnovena výroba, což dovolí naplnit potřeby našeho trhu”, uvedl doslova. Zaměstnanci, kteří od března pobírali 2/3 svého platu a byli doma, se tedy dneškem vrátili do práce. I za pokračujícího konfliktu je tedy zjevně možné v Rusku z Německa dále podnikat, byť zůstává otázkou, jak na to zareaguje německá veřejnost.

Současně je ale třeba dodat, že ač se Continental zabývá kdečím a v Rusku vyrábí třeba i motorové komponenty, v Kaluze má továrnu na pneumatiky. A pro jejich produkci získáte alternativní dodavatele jistě snáze než pro výrobu aut. Dodejme, že Němci v Rusku vyráběli asi 4 miliony pneumatik ročně, z nichž asi polovinu vyváželi. To nyní možné nebude, produkce pro domácí trh ale jede.

Továrna Continentalu v Kaluze je překvapivě opět v chodu, teď ovšem bude vyrábět „gumy” už jen pro ruský trh. Foto: Continental

Zdroj: TASS

