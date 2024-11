Původně jen elektrické auto už nachytali se spalovacím motorem, příchod této verze vážně musí být na spadnutí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Automobilka byla dosud známá hlavně svými osmiválcovými muscle cars, po jejich konci ale Dodge jen paběrkuje. Jeho spásou měl být elektrický Charger, nakonec mu byla slíbena i spalovací verze. Teď byl její příchod urychlen a už jí testuje.

Za třetí letošní kvartál prodal Dodge ve Spojených státech jen 26 559 nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak došlo na 43procentní pokles, který je dán tím, že automobilka v loňském roce ukončila výrobu modelů Charger a Challenger, které se dnes už jen doprodávají ze skladových zásob. I v tom jsou ale dealeři nakonec úspěšnější než v případě modelu Hornet, který z montážních linek stále sjíždí - takový Charger ho totiž překonal o parník (5 104 vs. 3 848 ks).

Výhled do budoucna navíc pro Dodge představuje kardinální problém, neboť značka proslulá svými osmiválcovými muscle cars se rozhodla, že musí co nejrychleji přejít na elektromobilitu. Jakkoli má ale nový bateriový Charger Daytona Scat Pack nabídnout 679 koní, které se mají zasadit o sprint na stovku za 3,3 sekundy a na čtvrtmíli za 11,5 sekundy, většinu fanoušků značky toto provedení do kolen nedostalo. Načež se Dodge rozhodl, že původně zapovězenou, ale nakonec potvrzenou benzinovou verzi přivede na trh. A před pár dny se začalo mluvit o tom, že její příchod urychlí.

Charger Sixpack by tak měl dorazit už během příštího léta, přičemž k dispozici bude pouze se šestiválcem. A jakkoli automobilka uvádí, že třílitrová jednotka Hurricane má překonat předchozí 5,7- a 6,4litrové verze motoru HEMI, neboť nabídne 426 a 558 koní, ani to nevede k bezmeznému nadšení. Je totiž třeba si uvědomit, že hlavně Challenger ve verzi SRT Demon 170 nabídnul až 1 039 koní, se kterými zvládnul stovku za 1,66 sekundy. A to přesto, že veškerý výkon mířil pouze na zadní kola.

Nová generace, která oba názvy (Charger a Challenger) slučuje do jednoho, byť bude rovněž nabízena v dvou- a čtyřdveřovém provedení, má ovšem dostat pohon všech kol. To sice napomůže akceleraci, jenže vůz poté nelze tak snadno schovat v oblacích kouře jdoucích od pneumatik. Přičemž toto byla jedna z velmi oblíbených kratochvílí fanoušků. Stejně jako milovali zvuk osmiválcového motoru. O to všechno je ale Dodge připravil sázkou na tradičNě špatnou kartu.

Nejsme si tak příliš jisti, že se odbyt modelu vrátí na úroveň desítek tisíc prodaných auta kvartál, jako tomu u Chargeru bylo ještě minulý rok ve třetím čtvrtletí. V té době navíc již „zlatá horečka“ končila, neboť šlo přeci jen o více než dekádu starý model. Dodge by tak dost možná ještě měl nasypat peníze do vývoje osmiválcového modelu. Nejsme si však jisti, že se tak stane, načež se fanoušci buď musí smířit se šestiválcem, nebo přejít ke konkurenci, neboť Ford Mustang s V8 nekončí ani náhodou.

Na každý pád se skutečně zdá, že příchod spalovací verze musí být na spadnutí. Uživateli TikToku s přezdívkou drkklm se povedlo novou benzinovou generaci nafotit bez maskování, jak se můžete přesvědčit níže. Podstatná je samozřejmě odlišná technika, vizuálně se vůz ve srovnání s již nabízeným elektromobilem liší pouze v oblasti zadního nárazníku, který nezdobí nápis Daytona, nýbrž Charger. Pod ním se pak po každé straně objevuje koncovka výfuku dokladující přítomnost spalovací jednotky pod kapotou. V tomto ohledu Dodge mohl trochu více zapracovat na odlišení, ale buďme rádi i za to, co bude.

Nový Charger zaskočí i za Challenger, k mání totiž bude ve dvou- a čtyřdveřovém provedení. Pod přední kapotu ale zamíří maximálně šestiválec, spojen navíc má být s pohonem všech kol. Nic z toho fanoušci až tak nevítají, přesto budou za příchod spalovací verze jistě rádi. Foto: Dodge

Zdroj: drkklm@TikTok

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.