Původně jen elektrický Jeep je takový propadák, že musí zlevňovat o statisíce, přesto se u nás prodává 17krát hůř než spalovací verze včera | Petr Miler

/ Foto: Jeep

Jeho příběh dokonale vykresluje, jak neprodejné některé typy aut s elektrickým pohonem jsou. Uvážíme-li, že původně ve spalovací verzi vůbec neměl existovat, je fascinující, jak moc nyní tento Jeep válí ve srovnaní právě s tou elektrickou.

„Avenger udělal Verstappena v Brazílii,” napsal mi včera s patřičným smajlíkem jeden můj známý, který pracuje pro dealera několika značek koncernu Stellantis. Asi si nyní říkáte něco jako: „Cože?” Přesně tak zněla i má reakce, neboť jsem v prvé řadě myslel spíš na Formuli 1 a spojitosti s filmovými Avengers než na cokoli jiného. Hned mi to ale bylo vysvětleno.

Prodejce, který - s nadsázkou řekněme - fandí spíš realitě než elektrické totalitě, se radoval z toho, že v Česku se už druhý měsíc v řadě neprodal ani jeden kus elektrické verze Jeepu Avenger. Ten se „proslavil” tím, že byl v roce 2022 představen jen jako elektrické auto, automobilka ale hned z prvotní reakce viděla, jaký průšvih to je, a tak během pár měsíců oznámila doplnění nabídky o spalovací verzi. Původně se tak mělo dít jen na pár „zaostalých” trzích, jenže dominance varianty s benzinovým tříválcem - tedy žádného terna - byla i za takových okolností tak ohromná, že dorazil i na další trhy, kde s přehledem válcuje prodeje a spalovacích verzí jen přibývá.

Odtud narážka na Maxe Verstappena (a Landa Norrise) v letošní Velké ceně Brazílie Formule 1, ve které byly karty rozdány tak, že Norris z 1. místa na startu vyhraje a Verstappen bude ze 17. místa na roštu bojovat leda o pár bodů. Z „hero” se ale stal „zero” a naopak přesně jako u elektrického Avengeru, který měl být hitem a není. A ze zdánlivě odepsaného, v případě spalovacího Avengeru dokonce neexistujícího auta se stal totální bestseller. Že podle dat SDA letos překonává spalovací verze v českých prodejích tu elektrickou v poměru 17:1, což je další dobrá reminiscence brazilského závodu, je už jen úsměvná hříčka osudu.

V reakci na tuto debatu jsme se tedy zaměřili nejen na aktuální prodejní výsledky, ale i na nabídky nejmenšího Jeepu. A je fascinující, že vše výše zmíněné platí navzdory tomu, jak úporně se automobilky snaží elektrické provedení prodat. V Česku jsou rozdíly v cenách obou provedení poměrně značné, ale ve Velké Británii, kde jsou s onou „elektrickou totalitou” (tady ale skoro doslova) ještě dál než u nás a automobilky se skoro za každou cenu snaží vyhnout placení až brutálních pokut za „menší než malé” množství prodaných elektromobilů, je situace docela jiná.

Původně se tam elektrický Avenger začal prodávat za 36 500 liber, tedy od asi 1,11 milionu Kč. A nepřekvapivě ho nekupoval skoro nikdo. Tak ho Jeep zlevnil na 34 999 liber, tedy asi 1,06 milionu Kč, ale ani to velký zájem nerozpoutalo. Jak tedy nyní uvádí Autocar, automobilka auto znovu zlevnila, a to o razantních 5 tisíc liber jedním tahem, takže stojí od 29 999 liber, asi 912 tisíc Kč. A slibuje si od toho velký zájem.

Pochybujeme, že dorazí, protože spalovací verze je pořád k dispozici od 24 359 liber, což je asi 740 tisíc Kč. Ceny jsou si blíž než kdy dřív, ale proč byste si připláceli 172 tisíc korun za podstatně hůř použitelné auto? Proč byste si připláceli korunu? Ani o 100 tisíc levněji by jej zřejmě většina lidí nechtěla, byť to je pochopitelně jen náš pocit.

Tak či onak celý dosavadní „životní” příběh Avengeru dokonale vykresluje, jak neprodejná elektrická auta některých tříd jsou. A to se vše uvedené stalo během pouhých dvou let, kdy tento malý Jeep nakonec převedl víc než Verstappen během prvních dvou kol v Brazílii. Tohle auto se totiž posunulo z neexistence do totálního trháku, na kterém nic nemění ani statisícové slevy, v Británii jeho cena postupně klesla už o 228 tisíc Kč. A to se tam původně měl prodávat jen do počtu v uměle omezovaném množství...

Jeep Avenger původně vůbec neměl být k dispozici jako spalovací auto, dnes v tomto provedení válcuje prodeje kdekoli, v Česku obzvlášť. Není to velmi výmluvné? Foto: Jeep

Zdroje: Autocar, SDA, Autocar, Jeep

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.