Původně levné a stylové SUV Renaultu má české ceny, o svou největší výhodu přišlo před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Léta trvající naděje na vizuálně velmi atraktivní SUV za velmi nízkou cenu, které by mohlo dopřát obyčejným lidem pocity kupců aut, jako je BMW X4, právě definitivně pohasla.

Nebylo už příliš nepravděpodobné, že by to dopadlo jakkoli jinak, ale víte, jak je to nadějí a jejím umíráním. Ta je nyní definitivně po smrti, neboť Renault dnes odhalil české ceny auta, které jsme dlouho označovali levným a stylovým SUV. Teď už mu ale můžeme říkat jen stylové a neúměrně drahé.

Řeč je o Renaultu Arkana, který nedávno odhalil své ceny pro některé země EU a skutečně jimi zaskočil. V Německu začíná na tučných 27 850 eurech, tedy 725 tisících korun, což je až absurdní na suma auto se 140 koňmi výkonu, pohonem předních kol a výbavou, která bez příplatku nabízí jen bílý lak, malá kola a manuální klimatizaci. Za cokoli extra se připlácí a možnosti konfigurace jsou celkově velmi omezené.

Co nám na tom vadí? Že jde o Arkanu, auto, které se už léta prodává v Rusku a aktuálně tam stojí od 1 225 000 rublů, tedy asi 345 tisíc Kč, s motorem 1,6i a základní výbavou. A i vrcholná verze s motorem 1,3 turbo, 4x4, automatem a bohatou výbavou Style nepřijde na víc než 1 650 000 rublů, což je 466 tisíc korun. Víme, že Arkana do EU dorazila s trochu odlišnou technikou, ale není zas tak odlišná, aby tu prakticky stejně vypadající a vybavený vůz stál dvojnásobek. Nebo aby úplný základ nabízející méně výkonu i výbavy a pohon jen jedné osy přišel o více jak 250 tisíc dráž.

Dnes se Renault vytasil i s českým ceníkem a byť je o něco přívětivější, není to o dost. Auto je k dispozici opět jen s motorem 1,3 turbo se 140 koňmi, hybridem E-Tech se 143 koňmi, vždy automatickou převodovkou (1,3 turbo má sedmistupňovou dvouspojku, hybrid má 2 stupně pro elektromotor a 4 pro spalovací motor), z nichž ten první začíná ve výbavě Zen na 660 tisících Kč a ten druhý a 700 tisících Kč. Výbava není nijak zázračná, i když je lepší než v Německu - za řeč stojí parkovací senzory, tempomat, parkovací senzory, zadní parkovací kamera, automatická klimatizace a menší multimédia.

Pořád jsme o 300 tisíc výš než v Rusku a zatímco pro základní motorizaci s akcelerací na stovku za 9,8 sekundy a maximálkou 205 km/h si ještě zákazníka představit dokážeme, dražší hybrid se stovkou za 10,8 s a maximální rychlostí 172 km/h zní jako špatný vtip. Když budete chtít víc, po technické stránce máte zatím smůlu - na 160koňovou jedna-trojku je třeba počkat do podzimu. Více výbavy ale můžete mít hned.

Prostřední úroveň Intens začíná cenově na 725 tisících Kč pro 1,3 turbo a 765 tisících Kč za hybrid, ke kterému dostanete mj. adaptivní tempomat, automatická světla, 18" kola místo 17", větší multimédia a pozor, kůží obšitý volant. Nejvyšší verze R.S.Line je pak k dispozici za 798 resp. 838 tisíc Kč a krom upraveného vzhledu dostanete ve výbavě i kožené čalounění, automatické parkování, elektricky nastavitelná a vyhřívaná sedadla a bezdrátové dobíjení telefonu.

Jinými slovy, za cenu o skoro 400 tisíc vyšší oproti ruskému vrcholu dostanete o 7 koní míň, o pohon 4x4 míň, o spoustu dynamiky míň a výbavy přibližně podobně. To je jednoduše neospravedlnitelné, Renault zjevně zapomněl, co bylo největší výhodou Arkany - byla to cena a co za ní zákazník dostane. Teď o tuhle výhodu přišlo a bude se muset přetahovat o kupce s docela jinými auty než na ruském trhu, kde se jí velmi dobře daří.

Znovu musíme říci, že nám uniká, kam automobilky hlavního proudu ženou ceny svých vozů - zdražily za poslední roky o desítky procent, často aniž by nabídly cokoli navíc. A začali jste snad za tu dobu vydělávat o desítky procent peněz navíc? My ne.

Renault Arkana býval levnou cestou k dnes tak oblíbeným SUV-kupé, české ceny ale - třebaže jsou lepší, než ty německé - nic takového neslibují. Auto je vizuálně zajímavé, ale technicky nepřesvědčivé a cenově příliš ambiciózní. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler