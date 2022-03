Radikálně faceliftované BMW X7 odhalil únik, pojetí přídě rozdělí publikum na dva tábory včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

A nejde tu jen o X7, podobně pojatou příď dostanou i další modely značky. Je to tak dobře? Posuďte sami, snad nikdy dříve neplatilo tak moc, že krása je jen v očích toho, kdo se dívá.

Konec spekulacím, BMW unikla první fotka ukazující, jak bude vypadat nové ztvárnění předních partií přinejmenším jeho prestižních modelů. To, o čem se už nějaký čas spekuluje, je nyní realitou a jakkoli nemůžeme se 100procentní jistotou říci, že před sebou vidíme skutečně uniklý materiál a ne něčí šprým, na 99,9 procenta si tím jisti jsme.

Pokud totiž někdo vytváří fiktivní oficiální materiály, obvykle vyjde ze starších továrních fotek, které upraví, neboť vytvořit úplně vše na počítači je velmi pracné a tím spíše odhalitelné. Nachytat jej tak nebývá složité, v tomto případě ale máme před sebou oficiálně působící materiál, který zjevně nemá základ v žádném starším. A protože BMW už má za sebou slušnou historii úniků právě takových fotek, o autenticitě máme jen velmi malý důvod pochybovat.

Fotka se měla krátce objevit na webu běloruského zastoupení automobilky a ukazuje to klíčové - nově pojatý předek drahých mnichovských modelů, který vsadí na dvojici pod sebe posazených světelných zdrojů. Leckdo se bál, jak něco takového bude vypadat, a i když nepochybujeme, že spousta lidí bude jen zvedat obočí v nepochopení, máme pocit, že výsledek vypadá lépe, než se dalo očekávat. Použití dvou dvojic světel působí poměrně nenuceně a navazující partie nárazníku s ním jdou - když už nic jiného - docela dobře dohromady.

Je podle nás škoda, že se automobilka podržela použití monstrózních ledvinek, výrazný vzhled zbytku přídě by dovolil i jejich decentnější použití. Zbytek auta nevidíme, a tak si můžeme jen domýšlet, co stihlo záď a co interiér. Dle dřívějších špionážních záběrů i obvyklých postupů BMW lze ale očekávat jen minimální změny na zádi a upravení vnitřku tak, aby byl v souladu s novějšími modely značky, zejména pak po stránce palubní elektroniky.

Podívejte se ale na radikálně inovovanou X7 sami a posuďte, jak moc se vám zamlouvá. Dle prvotních reakcí rozděluje publikum na dva tábory, to BMW jistě chtělo. Pokud se vám líbí, můžete vyhlížet stejně střiženou řadu 7 a možná i další modely značky. A pokud ne, pak smůla, v Mnichově přinejmenším v dohledné době nic střízlivě vyhlížejícího vyrábět nehodlají.

Inovované BMW X7 odhalil únik, nová řada 7 bude vypadat velmi podobně. Foto: BMW



Pro srovnání dosavadní provedení vozu. Foto: BMW

Zdroj: Bimmer Today

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.