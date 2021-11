Radikálně předělaný bestseller Suzuki už dorazil do ČR, cenami nadělá vrásky hlavně Škodě před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Prakticky hned po premiéře se u nás začala prodávat nová generace auta, které dosud svým vzhledem vzbuzovalo spíše rozpaky. Novinka tak míří docela jiným směrem, s cenou se přitom S-Cross drží na přijatelné úrovni, startuje na 508 900 Kč.

Co jsme před několika málo dny nakousli, to nyní můžeme dojíst. Oficiálně byla odhalena již třetí generace Suzuki S-Cross a jak už je dnes skoro pravidlem, jde spíše o výrazný facelift jejího předchůdce. Japonská automobilka totiž nezměnila platformu, neliší se tak ani rozvor a dokonce ani délka. Nadále je tedy možné počítat s 4 300 milimetry od nárazníku k nárazníku a s 2 600 milimetry mezi nápravami. Suzuki nicméně slibuje, že i přesto by se cestující měli uvnitř dočkat více místa i komfortu.

Stejně tak mohou počítat s pohlednějším zevnějškem, automobilka totiž zareagovala na kritiku, jež se snesla na facelift z roku 2017. Máme zde tedy zvýšenou kapotu motoru, která zvyšuje i bezpečnost v případě srážky chodců. Kromě toho dorazila masivnější čelní maska či agresivnější nárazník, zatímco na bocích si můžeme povšimnout hranatějších blatníků. Ty mají navodit off-roadovější dojem, stejně jako se zadní světla snaží vůz opticky rozšířit.

Po stránce motorické bude k dispozici jediná jednotka, a to 1,4litrový čtyřválec BoosterJet doplněný mild-hybridní technikou. Agregát produkuje 129 koní a 235 Nm točivého momentu, jejichž přenos může mít na starosti šestistupňový manuál či automat. Stejně tak se zákazníci mohou rozhodnout pro pohon přední či všech čtyř kol. Maximálka přitom ve všech případech zůstává stejná (195 km/h), v případě zrychlení má ovšem předokolka paradoxně navrch (9,5 sekundy vs 10,2 sekundy).

České zastoupení přitom již zveřejnilo ceny, ze kterých nejspíše nebude mít radost především Škoda. S-Cross totiž v základu nabízí opravdu hodně, mimo plejádu bezpečnostních prvků nechybí třeba audio systém doplněný sedmipalcovým displejem a parkovací kamerou. Co poněkud postrádáme, to je klimatizace, se kterou se počítá až od druhého stupně Premium. Za ten musíte zaplatit 533 900 Kč, zatímco základní úroveň Comfort je k dispozici od 508 900 Kč.

Pokud zatoužíte po vyšším luxusu, můžete v případě stupně Elegance počítat s 9palcovým středovým displejem a koženým čalouněním. Lité sedmnáctky jsou pak standardem pro všechny úrovně, v tomto případě ale přichází jejich leštěné provedení. V kombinaci s panoramatickým oknem, čtyřkolkou a automatem vás přitom vrchol nabídky vyjde na 688 900 Kč, jediným dalším příplatkovým prvkem je pak už jen metalický lak za 13 tisíc korun.

Suma sumárum vás tak japonské SUV ani nabušené výbavou od podlahy až po střechu, jíž ozdobí dva posuvné prosklené panely, nevyjde na nekřesťanské peníze. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby Suzuki bylo již nyní zahlcené objednávkami. Zvláště když standardně poskytuje pětiletou záruku a v rámci zavazadelníku nabízí kapacitu až 1 230 litrů. Výroba již odstartovala v továrně v Maďarsku, první exempláře pak mají dorazit před Vánocemi.

Zdroj: Suzuki

Petr Prokopec

