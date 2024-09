Rekord ze slavného okruhu Koenigseggu po 8 dnech sebralo širší veřejnosti neznámé auto, je to dělo s prťavým V8 včera | Petr Prokopec

A podobné tahanice máme rádi, neboť pomáhají posouvat možnosti aut dál a dál. Švédské Jesko se o rekordní zápis v Laguna Seca postaralo teprve před pár dny a už mu zase nepatří. Pokud ale bitva bude pokračovat, může si ho vzít zase zpátky.

Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, řekla si zjevně po vzoru Michaela Schumachera nepříliš známá americká automobilka Czinger. Ta byla založena před pouhými pěti lety a jen o málo později začala s dodávkami svého prvního vozu. Jde o kupé 21C, které disponuje pozoruhodným, na dnešní poměry prťavým 2,88litrovým osmiválcem, který byl spojen se třemi elektrickými jednotkami a bateriemi o kapacitě 2 kWh. I s tímto pohonem dosahuje relativně nízké suché hmotnosti 1 240 kg, zatímco výkon celé soustavy vyšplhal až na 1 267 koní.

S tímto vozem Czinger v roce 2021 zajel rekord slavného okruhu v Laguna Seca, kde tovární jezdec Joel Miller dosáhl času 1 minuty a 25,44 sekundy. Nicméně minulý měsíc se na tuto trať vypravil Koenigsegg se svým Jeskem a rekord mu sebral. Pilot švédské automobilky Markus Lundh pak 3,6kilometrový okruh zvládl za 1:24,86, což zjevně Kevina Czingera a jeho syna Lukase rozladilo. A proto se neprodleně vypravili do Monterey s novou verzí modelu 21C zvanou Blackbird.

Toto provedení se nepyšní pouze „chřestýším“ zeleným lakem, s nímž kontrastují červené doplňky, ale také výkonem zvýšeným na 1 351 koní. Miller tak dokázal čas Koenigseggu zlepšit o 11 desetin na 1 minutu a 24,75 sekundy. Švédové se tak rekordem mohli pyšnit po pouhých osm dní. Nicméně pokud se na okruh rovněž vrátí, moou si ho zase vzít.

Koenigsegg Jesko se totiž na Laguna Seca ukázal poprvé, Lundh navíc trať znal pouze z Playstationu. Kromě toho byl vůz natankován běžným benzinem a nikoli biopalivem E85, které by jeho výkon zvedalo na 1 622 koní. K dispozici jich tedy měl „pouze“ 1 298. Jde navíc o jen nepatrně těžší vůz, neboť suchá hmotnost činí 1 320 kg. Dost možná tak bude stačit, aby si Lundh trochu více zatrénoval a poté použil auto s E85 v nádrži.

Ať tak či onak, oběma značkám je třeba zatleskat. Zvláště pak Czingeru, neboť s ohledem na jeho velmi krátkou historii jsou jeho výsledky impozantní. Výjimečná je pak na začínajícího malosériového výrobce i kvalita karoserie z karbonových vláken, jež přispívá k oné nízké hmotnosti. Američané navíc předpokládají, že by se v příštím roce vydali do Evropy, aby zde ukořistili pár dalších rekordů, ne jen ten letošní z Goodwoodu.

Koenigsegg oproti tomu pro změnu čeká na dodávku speciálních pneumatik, které by verzi Jesko Absolut umožnily rozjet se na veřejné silnici na více než 500 km/h. Pokud se jim to povede, Czinger je zrovna v tomto ohledu neohrozí, i když v nabídce má i variantu V Max zaměřenou na maximální rychlost. Ta by ovšem měla činit 407 km/h, zatímco u Blackbirdu by kvůli vyššímu přítlaku mělo jít o 352 km/h.

