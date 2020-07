Renault dal auta zdarma všem obyvatelům jedné vesnice, zrovna Paříž to ale není před 2 hodinami | Petr Prokopec

Představte si, že by za vámi jednoho dne přijeli zástupci Škody a dali vám do užívání auto zdarma jako Františku Koudelkovi. Přesně to se stalo všem lidem ve vesnici Appy, má ale jen 25 obyvatel.

Pro automobilky zaměřené hlavně na evropské trhy se elektrifikace stala stěžejní. Ne snad, že by trh o taková auta ve větší míře stál, bez vozů na elektrický pohon ale v podstatě není možné dosáhnout limitů Evropské unie. Co na tom, že je stanovila v podstatě jen na základě toho, že se jí daný údaj líbil. Pro výrobce to znamenalo nutnost miliardových investic do aut, která si ovšem kupuje jen málokdo - jsou oproti těm konvenčním příliš drahá a příliš málo praktická, a to často i po velkorysých dotacích.

Francouzi se proto rozhodli ke zcela nevídanému kroku - aby je zviditelnili, začali je rozdávat zdarma. A to ne jednom člověku či pár lidem, ale hned celé vesnici jménem Appy. Leží na jihu země, a nejspíše se tak stává vůbec první lokalitou na světě, kde obyvatelé sází pouze na elektrický pohon. Renault jim pak sice Zoe dal k dispozici pouze na tři roky, ovšem doufá, že lidé si jej oblíbí natolik, že bez něj již neudělají ani krok. I proto dostali k dispozici také domácí Wallbox a ve vesnici byla zřízena rychlodobíjecí stanice.

Je nicméně otázkou, zda na očekávaný vývoj skutečně dojde. Je totiž třeba si uvědomit, že Appy je jedním z nejizolovanějších míst v celé Francii. Od nejbližších měst tak obyvatelstvo dělí desítky kilometrů. Kromě toho tu máme pyrenejské pohoří, tedy opravdu náročný terén, který zrovna k elektromobilům není příznivý. Kromě výrazného stoupání a klesání je totiž třeba počítat také s výraznými teplotními výkyvy. Přičemž hlavně zima nedělá bateriím zrovna dobře.

Jakkoliv tedy Zoe nově počítá s bateriemi o kapacitě až 52 kWh, jenž mají vystačit na 395 bezemisních kilometrů, tato porce vychází z laboratorního měření WLTP. A přestože to již reflektuje realitu více než předchozí cyklus NEDC, zrovna v prostředí, v jakém leží Appy, bude daný dojezd zcela nereálný. Je tak otázkou, zda nepůjde o Danajský dar, který obyvatelstvo ještě více odřízne od zbytku civilizace. Na druhou stranu, na návštěvy sousedů bude Zoe bez problémů stačit.

Dodat pak už můžeme jen jediné, a sice počet obyvatelstva. Appy je totiž jednou z nejméně lidnatých komunit ve Francii, ve které by dle údajů z roku 2017 mělo žít pouze 25 lidí. Jak je tomu letos, sice není známo, ovšem za posledních dvacet let byl vrcholem rok 2013, kdy zde žilo 32 obyvatel. Nový marketingový počin Renaultu tak nepřišel zrovna na enormní sumu, elektrifikovat Paříž by vyšlo o poznání dráž.

Automobilka nicméně letos s modelem Zoe slaví úspěch, neboť za prvních šest měsíců bylo v Evropě prodáno 37 450 kusů, tedy o 50 procent více než za stejné období loňského roku. Stojí za tím hlavně velkorysé dotace ve Francii a Německu, díky kterým je dokonce možné dostat vůz zcela zdarma, i když nebydlíte v Appy.

Renault mobilizoval celou vesnici jménem Appy. Foto: Renault



Všem obyvatelům dal na tři roky elektrický model Zoe zdarma. Mimo to dal lidem i Wallbox a ve vesnici vybudoval dobíjecí stanici. Foto: Renault

