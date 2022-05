Renault v Rusku končí jen na oko, jeho klíčové modely se tam budou dál vyrábět i prodávat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Okolo kroku Francouzů bylo velké haló a leckdo se ptal, zda je to odvážné, nepromyšlené nebo příliš zbrklé. Soudě podle dalších informací je to ale spíše promyšlené velmi dobře tak, aby škody byly co nejmenší.

Když na sklonku února Rusko napadlo Ukrajinu, zareagoval na to celý svět. Nikoli však silou a vlastně ani ne moc diplomaticky, kroky proti němu se odehrávají hlavně v ekonomické rovině. Platí to i v automobilovém světě, kde řada automobilek pozastavila své aktivity v zemi ať z vlastní vůle nebo po tlakem zavedených sankcí. Mnohé jistě doufaly, že konflikt rychle soknčí, on se ale táhne už řadu měsíců a nezdá se, že by se chýlilo k jeho závěru.

Je tedy otázkou, jaký přístup budou výrobci aut volit nyní, na tahu je kde kdo od Volkswagenu přes Škodu až po Mercedes či BMW. Inspirací jim může být Renault, který se rozhodl ruský trh opustit, když prodal svůj podíl v AvtoVAZu i svou moskevskou továrnu. Nyní se ale musíme ptát, jak moc vážně je tento krok míněn.

Nedá se říci, že by Renault neudělal nic, svá aktiva si ale může kdykoli v horizontu šesti let koupit zpět. A ani v mezičase se zase tolik nezmění, neboť Rusové si absence značky na tamním trhu nemusí ani všimnout. Jak jsme nedávno zmínit, Renault Duster se v zemi bude vyrábět i nadále, jen se jeho montáž přesune z Moskvy do Toljatti. A nebude to jediný bestseller, který jen změní své jméno.

V továrně na Lady se totiž dosud vyráběly i modely Sandero a Logan, jejichž další osud byl neznámou. Nyní ale gubernátor tamní samarské oblasti Dmitrij Azarov uvedl, že „se podařilo dosáhnout dohody. Můžeme tedy potvrdit, že AvtoVAZ bude do budoucna vyrábět jak Renault Duster, tak i Renault Sandero.“ V případě druhého zmíněného vozu se přitom nadále bude jednat o druhou generaci, neboť ta třetí měla do země dorazit až letos. Na to ale nejspíše již nedojde. Přičemž zatím nebylo potvrzeno, jak dopadne Logan. Vzhledem k jeho spřízněnosti se Sanderem ale nejspíše bude vyrábět dál.

Renault k tomu nepochybně poskytne licenci, takže úplně tratný na tom také nebude. Zachování výroby v Rusku navíc nebude ani technicky složité díky značné lokalizaci výroby těchto modelů - u Renaultu Sandero měla v posledních letech přesahovat 80 procent. AvtoVAZ tedy není závislý na dovozu, na rozdíl od modelů Kaptur a Arkana, jenž se až do války vyráběly ve zmiňované moskevské továrně. Respektive bychom spíše měli zmínit, že se montovaly, neboť lokálních komponentů bylo v těchto případech jen minimum.

Renault tedy z Ruska odchází a neodchází. A jak jsme již zmínili, během příštích šesti let se může vrátit. Současný stav tak může být jakýmsi intermezzem a vlastně bude jen dobře, když se jím stane. Návrat Renaultu je podmíněný koncem konfliktu na Ukrajině, který si v co nejdřívější době přeje snad každý rozumný člověk.

Dacia Sandero je v Rusku prodávána pod logem Renaultu. A jelikož byla z velké části vyráběna z místních komponentů, nakonec v zemi i zůstane, byť francouzské logo bude nahrazeno jiným. Foto: Renault

Zdroj: TASS

Petr Prokopec

