Renault zkusí přežít s pomocí Číňanů. Počítá i s tím, že s nimi v roce 2040 vyrobí spalovací motory pro víc než polovinu aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Kdybyste se ještě před rokem lidí z Renaultu zeptali, jak vidí budoucnost, patrně vám řeknou něco o prodeji pouze elektrických aut od roku 2030. Teď evidentně počítají s něčím docela jiným. A našli si pro to vskutku zajímavé partnery.

Po léta jsme se pokoušeli především evropské automobilky varovat před urychleným přechodem od spalovacích aut k těm elektrickým. Takovou změnu si totiž nevyžádali zákazníci, toužit po ní začali politici a automobilky se k nim ochotně přidaly. Proč, nemáme tušení. Není snad tak těžké pochopit, že pokud mnozí lidé nemají ani na nový vůz s benzinovým či dieselovým motorem, pak si logicky nepořídí elektromobil. Ten stojí nejen o poznání víc, ale zároveň toho také o dost míň zvládá.

Po celou tu dobu jsme byli pod palbou zástupců mnoha značek, kteří nám vysvětlovali, že vozy s bateriovým pohonem jsou ty nejlepší na světě a stavět se jim do cesty je totéž, jako jít proti boji s klimatickými změnami. Jenže nakonec i jim začalo loni docházet, že o jejich elektromobily je velmi omezený zájem. A co víc, obávat se začali čínské konkurence, jíž se ještě krátce předtím vysmívali. I proto šéf Renaultu Luca de Meo začal volat po spojenectví.

Nedávno nicméně vyšlo najevo, že francouzská automobilka se na společné výrobě nového dostupnějšího (ale rozhodně ne dostupného) elektromobilu s Volkswagenem nedomluvila. Oba výrobci budou dál kráčet vlastní cestou, neboť Francouzi se s Němci neshodli na tom, kde se vůz bude vyrábět. Nově nicméně Renault uvedl, že již našel jiné řešení. A budí nemalé pozdvižení.

„Abychom zlepšili čas potřebný k vývoji i náklady, budeme spolupracovat s čínským partnerem,“ uvedl k věci mluvčí automobilky pro Auto News. Projekt se bude soustředit na nové elektrické Twingo, které má dorazit v roce 2026 a vyrábět se bude ve Francii, což byl důvod rozkolu s VW, který chtěl využít vlastní továrny.

O jakou firmu jde, řečeno nebylo, jistým vodítkem ale může být existující spolupráce Renaultu. Ten už dříve založil novou společnost Horse Powertrain s čínským Geely, ve které obě strany drží 50procentní podíl a která se pro změnu soustředí na vývoj a výrobu spalovacích motorů. Tyto jednotky přitom nebudou jen mild-hybridní, hybridní či plug-in hybridní, ale také benzinové a dieselové. Spalovat pak budou nejen typické pohonné hmoty, ale třeba i etanol nebo vodík.

Společnost Horse Powertrain nebude zásobovat pohonnými jednotkami, jichž má ročně vznikat přes pět milionů kusů, zásobovat pouze Renault a Geely, nýbrž i jimi vlastněné nebo spřátelené firmy. Francouzsko-čínské agregáty tedy zamíří i pod kapoty Nissanu a Mitsubishi, či Volva a Protonu. Renault s Geely k věci dodávají, že firma by měla i v roce 2040 vyrábět spalovací motory pro víc než polovinu aut z jejich portfolií - to má opravdu daleko od někdejšího odhodlání nabízet nejlépe už v roce 2030 jen elektrické modely

„Spojit se s vedoucí společností, jako je Geely, a přijít tak s novým hráčem, který má schopnosti a možnosti, jak vyvinout nízko-emisní spalovací ústrojí a hybridní technologie, je klíčem do budoucna,“ okomentoval aktuální dění de Meo. Zmíněné jednotky by ročně měly vygenerovat obrat okolo 15 miliard Eur (cca 371, miliard Kč), který ovšem mohl zůstat z velké části za prsty pouze Renaultu, pokud by tedy odolal kdysi sladkému elektrickému mámení a do svých továren si pomalu doslova nenavezl jakéhosi trojského koně.

Situace z pohledu evropských výrobců je již opravdu špatná, když začínají už i na spalovacích motorech spolupracovat s Číňany. Foto: Renault

Zdroj: Auto News, Autocar, Renault, Geely

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.