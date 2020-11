Revoluční řešení zbaví auta hluku uvnitř a ještě je odlehčí, míří do prvních vozů

Petr Miler

Je to ten nejméně příjemný projev auta vůbec a výrobci s ním bojují po celou dobu evoluce automobilů. Problém je, že současná řešení je činí těžšími, a to se nehodí, takže jak z toho ven? No přece elektronikou.