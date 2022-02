Rodinný zázrak Renaultu je stále větší prodejní hit, za 169 tisíc nabízí neuvěřitelně hodně před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Z dění posledních měsíců se může zdát, že dostat prodeje nové auto za nízkou cenu není možné. A když ano, tak že podle toho musí vypadat. Tohle je ale atraktivně vyhlížející vůz nabízející vše důležité, přesto je velmi levný a velmi úspěšný.

V Evropě automobilky třídy menších a levnějších aut kvůli tlakům Evropské unie a s nimi spojenými náklady postupně opouštějí. A pokud se vyplní předpoklady nejen šéfa Škody, opustí je s konvenčními auty během pár let zcela. Ne, že by je fyzicky nešlo vyrobit, to samozřejmě jde, problém je v tom, že při splnění všech regulatorních požadavků by auto typu Škoda Fabia mělo stát přes půl milionu korun. A výrobci se celkem logicky obávají, že pak už by jej skoro nikdo nekoupil.

Konkurenční Renault to nevidí jinak, v Evropě to nadobro balí třeba s Twingem. Ani tento vývoj ale neznamená, že by automobilky s takovými auty končily zcela. Zrovna Renault v Indii loni uvedl do prodeje nový model Kiger, který míří právě do těchto vod. A jeho šance na úspěch byly od počátku velmi vysoké.

Ač může na pohled vypadat větší, je ve skutečnosti dlouhý jen 3 991 milimetrů. Drží se tedy pod čtyřmi metry, což je v Indii stěžejní údaj, neboť se k němu váže nižší daňová zátěž. Země tedy taková auta podporuje, neboť logicky zaberou méně místa a již z podstaty méně zatěžují životní prostředí. Máme pocit, že to je rozumnější přístup než jejich zdejší nepřímé potírání a protežování obřích hybridních a elektrických SUV, ale je to skutečně jen náš pocit.

Environmentální aspekty nechme stranou, Kiger je zajímavé auto i bez toho, třebaže výkonem neoslní. Renault jej nabízí jen se dvěma verzemi litrového tříválce, přičemž první atmosférická nabídne jen 72 koní výkonu a 96 Nm točivého momentu. To opravdu není mnoho, je nicméně třeba dodat, že novinka se pohybuje v muší váhové kategorii. Její hmotnost tak činí pouze 1 012 kg, přičemž Kiger navíc dostal ještě sportovní režim, aby značka dosáhla jadrnější odezvy motoru a rychlejšího řazení.

S tímto módem je pochopitelně spojeno také přeplňované provedení se 100 koňmi a 160 Nm. Pohon v obou případech míří pouze na přední kola (velkorysá světlá výška 205 mm ale nějaký ten výlet mimo silnici dovolí), přičemž zákazníci budou moci volit mezi pětistupňovým manuálem a automatickou převodovkou CVT. Stejně tak si ostatně budou moci připlatit za dvoubarevné lakování karoserie či 16palcová litá kola v černém provedení, jakkoliv základ dorazí v jednom odstínu a na „plecháčích”.

V interiéru určeném až pro pět dospělých se klientela může spolehnout na sedmipalcový digitální přístrojový štít, jemuž společnost dělá osmipalcová obrazovka multimediálního systému. V rámci ovládání pak Renault sáhl po řadě prvků z produkce Dacie, mimo to jako vůbec první v segmentu - tedy na indickém trhu - zvolil duální přední přihrádku před spolujezdcem. Ta spolu s dalšími schránkami v kabině pobere 29 litrů, zatímco do zavazadelníku se vejde dalších 405 až 879 litrů.

Možná to není odzbrojující, bavíme se ale o malém SUV pro pět dospělých s cenou od 579 00 INR, tedy asi 169 tisíc korun. To je daleko nižší suma, než za jakou v Evropě Renault kdy nabízel zmíněné Twingo, které nabízí nesrovnatelně méně praktičnosti. S rostoucí výbavou, výkonem a prostě vším, co se do auta dá koupit, cena pochopitelně roste, i tak se naprostý vrchol s automatem, turbomotorem a veškerým komfortem vejde do 1 022 990, to je asi 298 tisíc Kč. Zkuste za to koupit jakoukoli Fabiii... Kiger je v dnešní době malý rodinný zázrak a ne jen takto na papíře.

Nyní už se můžeme podívat na kompletní loňské prodeje, které hovoří o 28 586 prodaných vozech. To nemusí znít jako moc, je ale třeba dodat, že indický trh je navzdory tamnímu množství obyvatel relativně malý, Renault tam není zase tak významný a nejprodávanějších aut vůbec, obvykle od domácích výrobců, se prodává okolo 10 tisíc měsíčně. Přesto je Kiger skoro na 2,5 tisících. S novým „vetřelcem z Francie” tak Renault rozhodně boduje a znát je to i na jeho celkových číslech.

Od ledna do prosince prodal v Indii celkem 95 978 aut, to je meziroční růst skoro o 20 procent a Kiger má na veškerých prodejích téměř třetinový podíl. To je slušné na novice, který se postaral i o to, že se Indie vůbec poprvé historii Renaultu dostala do desítky jeho nejlepších světových trhů. A Francouzi dodávají, že nebýt nedostatku čipů, mohly by výsledky Kigeru být ještě o třetinu lepší. Přesto drží ceny nízko.

Úspěchy vozu navíc pokračují i v letošním roce, neboť leden přinesl Renaultu 8 119 prodejů celkem, z nichž Kiger se postaral o 3 053. Roste tak meziročně i meziměsíčně a znamená pro celkovou bilanci Francouzů stále víc. Tušíme, že na takový vůz za podobné peníze by slyšel i mnohý Evropan, šance na to, že by se tu něco takového někdy prodávalo, jsou ale velmi, velmi malé. A kdyby se to přece jen stalo, auto 169 tisíc stát zdaleka nebude.

Méně než čtyřmetrové SUV Kiger je v Indii prodejní hit. Při pohledu na jeho vzhled, praktičnost a cenu začínající v přepočtu na 169 tisících Kč se skutečně není čemu divit. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.