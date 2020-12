Rolls-Royce začal nabízet „Simply Clever“ prvek, který stojí jako celá Škoda Fabia před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nezdá se nám až tak praktický a už vůbec ne pohodlný, Britové ale mají pocit, že skýtá možnost vzít si s sebou kus Rolls-Roycu i do míst, kam auto jako takové nemůže. A tak nabízí toto bizarní sedátko.

Pokud v současné době zatoužíte po Škodě Fabia a postačí vám základní litrový motor bez turba se 60 koňmi, budete na ni potřebovat nejméně 279 900 Kč, s obvyklou slevou snadno okolo 250 tisíc korun. Kromě již zmíněného můžete za tyto peníze počítat rovněž s volantem, pěticí sedadel, manuální klimatizací, čtyřmi 15palcovými ocelovými koly a několika prvky Simply Clever. Jeden takový nově začal nabízet i Rolls-Royce, ovšem za cenu, která téměř vyrovná sumu, jakou potřebujete na celou subkompaktní škodovku.

Britská automobilka začala nabízet sedátko zvané Pursuit Seat, které je určeno komukoliv, kdo se v přírodě rád zasní, jezdí na ryby nebo střílet kachny. Nic z toho v podstatě nemůže dělat přímo ve svém voze, a proto Rolls-Royce přichází s řešením, jak alespoň část vnitřního komfortu a luxusu přenést ven. Stačí jen vyjmout ze zavazadelníku ono sedátko, a již můžete nechat odpočinout znaveným nohám. Jakkoliv ty službu nemohou vypovědět úplně, neboť se starají o rovnováhu.

Sedátko má totiž pouze jednu nohu (naštěstí alespoň výškově stavitelnou), která byla vyrobena z hliníku a karbonu a jejíž spodek je zesílený kvůli možnosti položit jej i na kámen. Zároveň do něj ovšem byl integrován bodák, který slouží k ukotvení sedátka na trávě. Pro vaše pozadí je pak určen rozkládací kožený sedák, kromě toho ovšem nechybí ani baterka (ve smyslu svítilna), která se skrývá v rámu a jíž oceníte hlavně ve chvílích, kdy se vám lov či rybolov protáhne až do nočních hodin.

Do programu Simply Clever by tedy sedátko stoprocentně mohlo být zařazeno, Rolls-Royce ostatně zachází ještě dále. Zákazníci si tedy mohou zvolit nejen barvu karbonových vláken, ale zároveň mohou i onen kožený podsedák sladit s interiérem svého vozu, aby skutečně měli pocit, že jej neopustili. Jakkoliv je bláhové očekávat, že by Pursuit Seat komfortem dokázal vyrovnat individuálně ovládaná a klimatizovaná křesla v britských limuzínách a SUV.

Jak jsme pak naznačili již v úvodu, za novinku dvojitého R budete platit skoro stejně jako za celou Škodu Fabia 1,0 MPI Active. Cena sedátka byla stanovena na 6 581 liber bez daně z přidané hodnoty, s českou DPH je to tedy asi 233 tisíc korun - základní Fabie je na dostřel a při koupi Dacie Sandero vám ještě pár desítek tisíc zbude. Je ale třeba dodat, že jde o cenu základního provedení - specifické zbarvení karbonu či kůže posune cifru bezpečně nad sumu, kterou bude třeba dát za nejlevnější malou Škodu.

Rolls-Royce začal nabízet židli, která má i venku navodit stejné pocity, jaké zákazníci značky zažívají uvnitř jejích aut. Podle toho také stojí. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

Petr Prokopec