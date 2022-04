Rumuni roky vyvíjeli co nejlevnější karavan do nepohody, teď ho nabízí s kuchyňkou, sprchou i postelí pro dva před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fim Caravans

A výsledek jejich práce je zajímavý. Existují jistě i dostupnější stroje, ty se však nemohou pochlubit monokokovou konstrukci a schopností pohybovat se v těžkém terénu. Tady to i mnohé další dostanete od méně jak 600 tisíc Kč.

Není tomu dlouho, co jsme si všichni stěžovali na obstrukce spojené s cestováním, však v jednu chvíli bylo zakázané i překročení hranic okresu. Exotické destinace jsme si tak mohli prohlížet maximálně na obrázcích. Neplatilo to nicméně jen o těch, které jsou přístupné pouze letecky, vyrazit nebylo možné třeba ani do Chorvatska. I kdybyste se k Jadranu dostali, nedostupné hotely a restaurace by vám zaručeně zkazily náladu.

Tyto restrikce naštěstí již odvál čas, cestování však nadále není snadnou záležitostí ani po vlastní ose. Či spíše bychom měli říci levnou. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu totiž došlo k razantnímu zdražení pohonných hmot a česká vláda na ně zareagovala opatřeními, které jsou prakticky k ničemu. Jakýkoliv výlet dále než za humna představuje citelný zásah do rodinného rozpočtu, byť ne všude je situace tak tristní.

Nejlevněji se momentálně tankuje zřejmě v Maďarsku, za čímž stojí hned několik důvodů. Tím prvním je loňské zastropování cen, druhým pak nepřerušený odběr ruské ropy. Litr benzinu zde tak v průměru pořídíte za zhruba 32 korun, motorová nafta je o 2 Kč dražší. Plná nicméně našince vyjde na menší peníze také ve Slovinsku. Pokud se tedy opravdu chystáte ke zmiňovanému Jadranu, možná byste měli začít mnohem lépe plánovat a propočítávat cestu.

Na tu se navíc můžete vypravit s obytným přívěsem společnosti Fim Caravans, který si též dal za cíl být co nejdostupnější a přitom se nezaleknout ani méně civilizovaných míst. Firma byla založena již v roce 2014, přičemž další čtyři léta strávila vývojem. Svůj zatím jediný model Migrator pak nabízí od konce minulé dekády a postupně šperkuje jeho nabídku. Nejprve dorazila základní verze Base, později i vrcholné provedení Ultimate. Rozdíl mezi nimi je hlavně v tom, že první disponuje pouze dvěma lůžky, úložným prostorem na přídi a vstupními dveřmi na pravé straně či vzadu.

Zajímavější je provedení Ultimate, které navrch přihazuje i kuchyňku. Její součástí je jak nerezový dřez, tak nádrž se 40 litry pitné vody. Tu lze využít s pomocí venkovní sprchy také k očistě těla. Za příplatek si můžete pořídit i její ohřev, stejně jako je v rámci příslušenství k dispozici také 35litrová lednička. Po standardně dodávaném vařiči nicméně budete pátrat marně.

Pokud se zadíváme na další technické aspekty, zjistíte, že dost možná šlo o záměr. Základem Migratoru je totiž sklolaminátový monokok, který zajišťuje nemalou tuhost. Zároveň tak bylo zabráněno i nechtěnému vniknutí vody či prachu. Vše pak doplňuje off-roadové zavěšení a brzděná náprava AL-KO, se kterými můžete snadno vyrazit mimo zpevněný asfalt. Založení táboráku je pak vlastně maličkostí.

Součástí přívěsu je pak i multifunkční ovládání Reimo PC380, skrze které můžete sledovat jak venkovní teplotu, tak i kapacitu vodní nádrže a baterií. Ty lze přitom dobíjet s pomocí doplňkových solárních panelů, načež se uvnitř můžete těšit na příjemné teplo i v těch největších mrazech. S ohledem na, co všechno Migrator 2022 nabízí, není drahý, i když základní cenu 24 160 Eur (cca 590 tisíc korun) umí dále posunout rozličné výbavové speciality.

Rumuni po čtyři roky vyvíjeli obytný přívěs, který se neztratí ani v náročném terénu. Měl být co nejlevnější a i když vyloženě levný není, na své zaměření možnosti skutečně není drahý. Foto: Fim Caravans

Zdroj: Fim Caravans

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.