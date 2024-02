Ruská firma ukázala nový osobní tank. Může i na silnice a dá objednat, zastavit ho nemá nic včera | Petr Prokopec

A nemusel by být jen libůstkou bohatých, jeho konstrukce dává naději na alespoň trochu přijatelnou cenu. Otázkou nicméně, jak si technika stroje zvaného doslova Tank bude rozumět s aktuálními sankcemi.

Na sklonku loňského roku jsme si mohli představit poněkud neobvyklé ruské SUV zvané S2. Za tím stojí skupina nadšenců z Krasnojarsku, kteří založili automobilku Visuva. Pod její hlavičkou se nemá objevit pouze dvoumístné provedení, ale i čtyřmístné zvané S4. Záběr společnosti tím ovšem nekončí, prakticky ve stejnou chvíli, kdy se objevily informace o zmiňovaném SUV, se Rusové zmínili i o dalším modelu zvaném Tank. Tím měl být pro změnu neobvyklý pásák, který by měl excelovat v oblastech pokrytých ledem a sněhem či naopak pískem.

Aktuálně se Tank objevil na oficiálních ilustracích, které oproti dříve nastíněnému přichází s několika změnami. Karoserie totiž byla aerodynamicky optimalizována, přičemž došlo na poklopení čelního okna. V důsledku toho musely být přepracovány i čelní sloupky. Zvětšena byla prosklená plocha, uvnitř by se tedy lidé neměli cítit podobně klaustrofobicky jako ve skutečném tanku. Zda jde o konečné provedení, je otázkou, je to ale docela dobře možné -Rusové už začali přijímat předobjednávky.

Dodejme, že Tank dostal do vínku motor od Toyoty a nabízen je buď s benzinovou jednotkou 3UZ-FE naladěnou na 300 koní, popř. s turbodieselem 1HD-FTE produkujícím 205 koní. Značka Visuva nicméně již naznačila, že zvažuje ruské agregáty YaMZ, kdyby se jednotky Toyoty staly nedostupnými kvůli sankcím- Jak vše dopadne, je v tuto chvíli ve hvězdách, což se týká také výběru převodovek.

Jisto by naopak mělo být v případě podvozku a pásů vlastního designu, které jsou vyrobeny z polyuretanu. Díky tomu by Tank mohl i na veřejné komunikace, aniž by jakkoli poškozoval povrch silnic. Jeho doménou ale pochopitelně bude náročný terén. Pásák pro tyto účely dostal světlou výšku 580 milimetrů, přičemž jeho zavěšení je schopné překonat až 220 mm vysoké překážky. To má stačit i na většinu popadaných stromů.

Kdy přesně budou Rusové s prací hotovi a kdy si Tank převezmou první majitelé, je zatím ve hvězdách. Aktuálně tak jen dodáme, že stroj měří 4 901 mm na délku, 2 480 mm na šířku a 2 403 mm na výšku. Konstrukce pak v jeho případě není až tak sofistikovaná, máme tu totiž trubkový rám a podvozek počítající s klasickými vinutými pružinami. U karoserie se Rusové zatím nerozhodli, zda bude z oceli, laminátu či hliníku, dovnitř se však má napasovat šest lidí.

Tank je dalším dílem skupiny nadšenců z Krasnojarsku, kteří zformovali novou společnost. Ta do budoucna plánuje i pick-up, minibus a pětimístné SUV. Foto: Visuva

