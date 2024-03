Ruský „Mistr Lesník” se ukázal v novém. Těžko zastavitelné monstrum má i silnější motor a moderní interiér včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lesnik

Hned na první pohled zaujme svým drsným vzhledem, který ani moc nepřehání, tohle auto má mimo asfalt jen málo konkurentů. Nyní díky takřka dvojnásobnému výkonu zvládne jen víc, mimo jiné odveze i dvakrát víc nákladu.

S rozlohou 17,1 milionů kilometrů čtverečných je Rusko největší zemí světa, na této ploše nicméně s asfaltem můžete počítat jen v relativně malé míře. Silnic vyšší třídy či dálnic bylo k roku 2018 jen 50 800 kilometrů, ovšem pouze oněch 800 km připadlo na vozovky, které odpovídají nám dobře známé podobě dálnic. Tedy na takové, kde lze počítat se dvěma a více jízdními pruhy v každém směru, se středovými svodidly a mimoúrovňovými kříženími. V odlehlejších oblastech tak Rusové často jezdí spíš po blátě, štěrku a kamení či rovnou ve sněhu.

Právě to je důvod, proč jsou v této zemi úspěšné společnosti vyrábějící neobvyklé terénní čtyřkolky. Nejde však o malá vozítka s řídítky, která lze pořídit také u nás, nýbrž často o mnohatunová monstra, která vypadají, že přežijí i apokalypsu. To je pochopitelně pouze zdání, co se však jízdy v neprostupném terénu týče, tam ony vozy excelují. A protože jejich majitelé od nich vlastně až tak moc nevyžadují, dané modely se po léta nemění. A i díky tomu jsou relativně levné.

Takové stroje nabízí také společnost Lesnik z města Vologda ležícího zhruba 500 kilometrů severně od Moskvy. Její portfolio přitom dosud tvořily modely Extreme, Hercules, Profi a Master, které spojuje použití velkých nízkotlakých pneumatik. Právě díky tomu se zvládají pohybovat napříč močály si zasněženými pláněmi. Extreme a Profi vzhledově připomínají bojová vozidla pěchoty, zatímco Hercules je sklápěčkou s dieselovým motorem Raywin uloženým pod kabinou.

Master neboli Mistr nicméně poněkud vybočoval, a to vzhledem i technikou. Jeho kola totiž roztáčel menší 1,8litrový diesel Quanchai QC-480, který produkoval jen 37 koní. To není nic světoborného, zvláště u 4,9 metru dlouhého, 2,4 metru širokého a 2,6 metru vysokého monstra, který na ručkách vah vykazuje několik tun. Dalších 500 kg pak dokáže pobrat na korbu. Na rozdíl od Herkula ovšem Mistr vepředu připomíná traktory, neboť motor je posunut před kabinu.

Právě tento model se nově Rusové rozhodli přepracovat. Největší změna se odehrála pod kapotou, kam zamířila právě 2,4litrová jednotka Raywin převzatá od zbytku nabídky. Ta produkuje 67 koní, tedy podstatně vyšší výkon. Na maximálce to ovšem nepoznáte, ta dokonce nepatrně poklesla ze 42 na 40 km/h kvůli jinému zpřevodování. Stěžovat si ale nejspíš nebude nikdo, neboť sklápěčka nyní pobere dvojnásobné množství nákladu - ložná kapacita korby totiž vzrostla na tunu.

Není to jediná novinka, za další nicméně musíme do kabiny, kde Rusové dokládají, že i oni už vstoupili do 21. století. Palubní deska tohoto vozu totiž byla vytištěna na 3D tiskárně, její záběry ale pro tuto chvíli bohužel nejsou k dispozici. Aktuálně tak už jen můžeme dodat, že kromě ní lze v kabině nalézt také tři sedadla či šestistupňový manuál. Cena před modernizací startovala na 3,49 milionech rublů (cca 890 tisíc korun), nově bude nejspíš o trochu vyšší.

Ruský „Mistr Lesník” prošel modernizací, která mu nadělila hlavně výkonnější motor. Dovnitř se pak nastěhovala palubka z 3D tiskárny, tu nám však Rusové zatím neukázali. Foto: Lesnik

Zdroj: Lesnik

