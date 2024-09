Ruský trh s auty dál raketově roste. Je už druhý největší v Evropě, ani první místo nemá v nedohlednu včera | Petr Miler

Z Evropanů to po letech sankcionování největší země světa potěší asi málokoho, ale je to tak. Zatímco starý kontinent se v automobilovém odvětví potýká s problémy, které si do značné míry působil sám, prodej aut v Rusku láme rekordy za několik let.

Na různé věci mohou mít různí lidé různé názory, jedna věc je ale daná - pokud chcete, aby vás někdo bral vážně, pokud chcete být velmocí, pokud chcete se vší vážností bojovat za lepší životní prostředí nebo činit svět lepším místem v jakémkoli smyslu těchto slov, musíte být ekonomicky silní. Je to axiom - nikdo s prázdnou kasou ještě neurčoval běh dějin, neexistovala strádající země, která by seriózně myslela na ochranu přírody, a nebyl živořící stát, které by dokázal dělat cokoli nad rámec absolutních nezbytností.

Evropa byla jednou z ekonomických velmocí a mohla si dovolit bojovat za všechno zmíněné a mnohé další. V rámci toho ale nějak zapomněla bojovat také o ekonomický blahobyt, který je toho všeho nezbytným předpokladem. Nestali jsme se za poslední roky chudým regionem v jakémkoli smyslu těchto slov, to ani omylem, jak ale názorně ukazují data Visual Captalist, relativně jsme za poslední dekády dramaticky ztratili mnoho ze svých pozic.

Aktuálně vytváříme zhruba polovinu podílu na světovém HDP oproti nejlepším chvílím počátků 80. a 90. let minulého století. Propad pozice za posledních 10 let je pak velmi dramatický a není to jen tím, že by víc a víc znamenaly země jako Čína. Třeba USA svou pozici posilují. A situace stěží bude lepší, pokud budeme pokračovat ve vysloveně socialistickém řízení dění v Evropské unii. Se zelenou ideologií na prvním půjdeme dál ke dnu, až ani ony zelené snahy nebude z čeho platit.

Nejde tu ale jen o to, že na některé věci nebudou peníze, stáváme se v takové chvíli zranitelnější. Když bude EU ekonomicky dál padat, koupit si tu cokoli bude pro úspěšnější firmy z Číny nebo USA snazší a levnější. A není to nutně jen ekonomická slabost - pokud se dnes EU tváří, že bojuje s Ruskem, musí být v prvé řadě silnější než ono. A byť to v tuto chvíli nepochybně je, trendy dobré nejsou. Vidět je to také na trhu s auty.

Jak vyplývá z čerstvých statistik GlobalData, sen o „usankcionování” Ruska k poslušnosti se zřetelně rozplývá. Zatímco evropský trh s auty sotva stagnuje a některá významná místní odbytiště se výrazně propadají, Rusko vzkvétá. I bez dovozu aut z Evropy nebo USA, i se zasaženou lokální produkcí a všemi následky sankcí jde nahoru, a to výrazně.

Letos v srpnu bylo v zemi prodáno dokonce tolik aut, že byl stanoven nový měsíční rekord odbytu za téměř 3,5 roku, odbyt je tedy ještě vyšší než před uvalením sankcí. Ve výsledku se tak Rusko vyšvihlo na druhé místo v pořadí evropských automobilových trhů. Jak uvádí lidé z GlobalData, zatímco většina trhů EU v srpnu klesla, ten ruský zamířil meziročně nahoru o masivních 35,1 procenta na 148 338 prodaných aut. Jen v Německu se jich s výsledkem 197 322 vozů prodalo víc, i to ale znamená pokles o 27,8 %. A není to ve srovnání s Ruskem výsledek z jiné dimenze, ani první místo není z pohledu Ruska v nedohlednu.

Podle GlobalData je v EU patrná klesající důvěra spotřebitelů a ponuré ekonomické vyhlídky. Výsledky negativně ovlivnily i vyloženě sezónní faktory jako tradičně nižší srpnové prodeje aut ve Velké Británii (84 575 aut, -1,3 % meziročně), kdy lidé nejvíc odkládají koupit auta na další měsíc kvůli nové řadě značek, jež činí jejich vozy opticky novější. I bez toho by ale Britové možná úroveň Rusů nevyrovnali, ostatně i tento výsledek stačil na třetí pozici. Čtvrtá je Francie (81 694 aut, -28,1 %), pátá Itálie (69 121 vozů, -13,3 %) a šesté Španělsko (52 322 aut, -6,5 %).

Je zřejmé, že automobilová Evropa nevzkvétá, Rusko ano. I to by mohl být budíček pro ty, kteří hájí další a další restriktivní opatření a nařízení EU. Kam nás dostávají, je zřejmé. A neradi bychom byli svědky toho, jak závidíme životní úroveň Rusů. Od toho jsme dnes hodně daleko, cestu tím směrem jsme ale nastoupili a nikoli náhodné výsledky prodejů aut v evropských zemích to jen potvrzují.

