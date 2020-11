Rusové odhalili nejlevnější sanitku světa, jen bourat v ní chtít nebudete před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Promtech

Nepochybně pozoruhodné, současně ale otázky pokládající dílo odhalila ruská firma Promtech. Podle ní jde o nejlevnější novou ambulanci světa, stojí na základech upravené Lady Granta.

O ruském automobilovém průmyslu si můžete myslet kde co, jedno mu ale nelze upřít - schopnost postavit auto téměř jakéhokoli druhu levněji než kdo jiný, často ani Číňany nevyjímaje. A dnes před sebou máme další takové. Jedná se o dílo ruské firmy Promtech, která už proslula tím, že nabízí nejlevnější velké dodávky na světě. Od nim už vede jen kousek cesty k nejlevnější ambulanci a právě tu nyní Rusové odhalili.

Stejně jako předchozí užitková auta Promtechu, také tato variace vznikla z upravené Lady, která si oficiálně říká VIS-2349 Granta nebo obchodně Granta Prima. Základy jedné z nejlevnějších Lad používá jen částečně, neboť zadní partie stojí na specifickém trubkovém rámu vyráběném už externí firmou. Pohon vozu ale zajišťuje technika Lady beze změny - motor 1,6 s 87 koňmi, pětistupňová manuální převodovka a pohon předních kol.

Na tomto konstrukčním základu v kratším provedení s rozvorem 4 450 mm je připevněna nástavba zajišťující funkce ruských sanitek třídy B, tedy takových, které mohou poskytnout první pomoc a převézt pacienta do nemocnice. Pro tento případ dostal vůz zadní vzduchové odpružení, které nejenže zlepší komfort převozu pro pacienta, ale také usnadní jeho nakládání - při stání na místě má vůz nakládací hranu ve výšce 840 mm.

Další detaily ani konkrétní cenu tohoto vozu neznáme, pokud ale ceny Granty Prima začínají na 711 000 rublech, tedy asi 206 tisících Kč, pak i kdyby ambulance stála trojnásobek, skutečně těžko bude hledat cenovou konkurenci kdekoli na světě. A skutečně neočekáváme, že by Promtech za vůz žádal tolik - za více jak 1,4 milionu rublů (410 tisíc Kč) dnes neprodává sebesofistikovanější variantu. A to nabízí i karavan, chladírenský nebo pohřební vůz.

Jako v případě jiných levných ruských aut je potřeba na jednu stranu smeknout nad tím, co Rusové dokážou, na tu druhou je ale třeba nezapomínat, že nízká cena se někde projeví. Jednak si nejsme jisti, jestli bychom chtěli jet do nemocnice velkou dodávkou s 87 koňmi, ale budiž, to je lepší než nic. Jisti jsme si ale tím, že bychom v konstrukčně docela jednoduchém autě s tak mohutnou a jistě těžkou nástavbou (až 750 kg) nechtěli bourat.

Jak jsme již dříve zmiňovali, jedna z podobných modifikací Granty se letos stala účastníkem nehody, kterou způsobil známý ruský herec Michail Jefremov, který pod vlivem alkoholu řídil svůj Jeep Grand Cherokee. Zatímco on z čelního střetu s takovou dodávkou odešel po svých prakticky nezraněn, její řidič zemřel.

Rusové se pochlubili údajně nejlevnější novou ambulancí světa stojící na základech Lady Granta. Nemáme důvod o tom pochybovat, nad bezpečností vozu ale visí otazníky. Foto: Promtech

Zdroj: Promtech

Petr Miler