Rusové přirovnávají nové Volhy ke Škodám. Mají prý jejich kvalitu, využijí jejich dealery i továrnu před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volha

Další znovuzrození slavné sovětské značky je realitou a Rusové opět hýří sebevědomím. Automobilka využije opuštěné montážní linky v Nižném Novgorodě, kde se dříve vyráběly Octavie, Karoqy a Kodiaqy, podobnost s auty Škody tady ale jen začíná.

Před zhruba třemi týdny znovuzrozená Volha odhalila své první moderní vozy. Sedan C40 a SUV K30 a K40 se budou vyrábět v továrně GAZu v Nižném Novgorodě. Tedy na stejném místě a skoro stejných linkách, kde se ještě před ruskou invazí na Ukrajinu montovaly Škody Octavia, Karog a Kodiaq. Jde principiálně velmi podobná auta, jen jsou ověnčena jiným emblémem. Také proto jsme naznačovali, že si ruská klientela na českou automobilku možná už ani nevzpomene, zvláště pokud Volha bude chtít za srovnatelné vozy méně peněz, což se skutečně má stát.

Jak nyní informuje ruská Gazeta, gubernátor Nižněnovgorodské oblastoi Gleb Nikitin na mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF-2024 potvrdil nejen to, ale také prohlásil, že s nižšími cenami nebude spojena nižší kvalita. „Je důležité, že veškerá výrobní zařízení, která nám umožňují nabízet různé technologické procesy na vrcholné úrovni, byla v Nižném Novgorodu zachována a budou využita v rámci tomto projektu. To pro potenciální zákazníky znamená, že vyráběné vozy budou stejně kvalitní, jako byly Volkswageny a Škody,“ uvedl.

Jen u továrny ovšem Volha nezůstane, využívat bude také někdejší dealerskou síť německé a české značky. Cenově nově odhalené trio zamíří opravdu nízko, a to hlavně kvůli Ladě. Další ruská automobilka totiž chystá prodlouženou Vestu, která na trh dorazí pod názvem Aura. K mání by přitom měla být za 2 až 2,5 milionu rublů (cca 516 tisíc až 645 tisíc Kč), což je stejná hladina, na jaké by měl startovat také sedan C40, stejně jako menší SUV K30.

Zatím sice nejde o nic oficiálního, nicméně Volha by za dané ceny měla nabídnout nejen vyšší prestiž, ale také lepší výbavu, ať už půjde o modernější multimediální systém nebo o bezpečnostní a asistenční systémy. Zároveň se v jejím případě počítá s vyšším výkonem, neboť u všech tří aut bude použita přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 188 koní. Lada Aura oproti tomu počítá sice s objemnější jedna-osmou, ta je však atmosférická a disponuje pouze 122 koňmi.

Zdá se tedy, že znovuzrozená automobilka by mohla mít cestičku k úspěchu umetenou do hladka. Zvláště když koupi novinek dostanou některé úřady rozkazem. Na první informace o skutečných prodejích si ale ještě musíme počkat. Aktuálně tak jen dodáme, že sedan C40 je založen na Changanu Raeton Plus, zatímco SUV K30 a K40 mají svůj základ v modelech Oshan X5 Plus a UNI-Z od stejného výrobce. Disponují ale vlastním logem, maskou a nárazníky.

Trojice nových modelů tradiční ruské značky bude vyráběna na stejných montážních linkách v Nižném Novgorodě, z nichž dříve sjížděly Škody. Zaručena tak má být jejich kvalita, Volha navíc využije i dealerskou síť mladoboleslavské automobilky. Foto: Volha

Zdroj: Gazeta.ru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.