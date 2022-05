Rusové řekli, proč teď Lada nevyrábí žádná auta, konflikt na Ukrajině to pochopitelně není před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Ruský automobilový průmysl je momentálně v troskách. A jakkoli to neznamená, že v nich bude navěky, je na místě se ptát, proč tomu tak je. Politici mají odpověď. A byť je poněkud účelová, úplně nepravdivá také není.

Pokud jste od konce února z jakéhokoli důvodu nevnímali svět kolem vás, máme pro vás špatné zprávy. Na Ukrajině se válčí, Rusko kvůli tomu stihly bezprecedentní sankce a jak největší zemi světa, tak zejména zbytek Evropy to dostává do dekády nevídaných ekonomických problémů. Ve zkratce řečeno.

Hůř je na tom v tuto chvíli nepochybně Rusko, to byl smysl oněch sankcí, které zasáhly i tamní automobilový průmysl. V zemi se v tuto chvíli vyrábí jen minimum aut jak domácí, tak zahraniční provenience. Tvrdě zasažen pak byl i domácí AvtoVAZ, výrobce Lad, jehož produkce od chvil následujících vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu s menšími přestávkami stojí.

Proč tomu tak bylo v březnu, je jasné, dodávky mnoha dílů ze západu se zastavily a na mnoha modelech Lady mají významný podíl. Bylo třeba najít jiné dodavatele, upravit jim výrobní proces a začít nabízet trochu jinak specifikované vozy. Teď je ale půlka května, továrny stojí dál a očekávaná spása se pořád teprve blíží - výroba má znovu začít až 23. května. Proč?

Na to byl novináři tázán Dmitrij Azarov, gubernátor Samarské oblasti, kde AvtoVAZ sídlí. Už dříve slíbil zlepšení, to ale nenastalo, tak má co vysvětlovat. A vysvětlení našel: „Noví dodavatelé byli nalezeni, jak jsem už řekl. Navíc bylo dosaženo patřičných dohod a jejich formalizace. Bohužel, lockdown, který byl zaveden v řadě částí Číny, nedovolil včasné dodání komponentů. Takže tohle je důvod - Covid-19, který znovu narušuje plány výrobců aut na celém světě,” řekl Azarov podle agentury RIA Novosti.

Je to poněkud idealizované vidění situace - hlavní důvodem je „speciální vojenská operace” na Ukrajině a z ní vyplývající sankce. I bez nich by AvtoVAZ měl problémy, ale ne takové. Na druhou stranu je třeba dodat, že potíže mají skutečně i jiní a dění v Číně na nich má svůj podíl. Ruský trh s auty v dubnu klesl asi o 80 procent, o 20-30 procent ale padají i jiné trhy. A specifické komplikace některých značek mohou být větší. Například odbyt Škody Octavia poklesl v dubnu o 74 procent meziročně v Evropě a o 56 procent v ČR. A my nikde neválčíme, sankce se nás přímo netýkají, s poptávkou alespoň v takové míře problém neni´.

Ladě se tak dozajista sešlo více věcí nehrající jí do karet, to je bez debat. Hlavním důvodem měsíce trvajícího výpadku produkce ale jistě není Covid, prostě ne. A ani fakt, že teď musí spoléhat hlavně na Čínu, nelze brát jako uspokojivé vysvětlení.

Výroba Lad stojí a chvíli stát bude. Důvodů je víc a situace v Číně do tohoto stavu jistě promluvila, svést na ni ale vše nelze. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: RIA Novosti, Zdroje dat: Avtostat, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.